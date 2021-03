Geen woorden, maar daden: Hamilton wil meer diversiteit in F1

Lewis Hamilton maakte vorig jaar furore binnen en buiten de paddock door op te staan tegen racisme en te pleiten voor meer diversiteit in Formule 1. Die strijd zet hij in 2021 voort: “Dit jaar is actie nodig.”

Voor aanvang van de tests in Bahrein kwamen alle coureurs bij elkaar met Formule 1 CEO Stefano Domenicali om de plannen voor 2021 door te spreken. Onderdeel van dat gesprek was de pre-race boodschap. Sinds vorig jaar werd er voor aanvang van iedere race stilgestaan bij de ‘End Racism’ campagne. Coureurs konden kiezen te knielen, of hun steun op een andere manier te betuigen.

Lees ook: Coulthard: ‘Als Hamilton aan stoppen denkt, hadden we aankondiging al gehad’

“Het was een erg goed gesprek”, zei Hamilton na afloop. De zevenvoudig wereldkampioen vindt dat Formule 1 gedomineerd wordt door witte mannen. Formule 1 heeft dan ook aangegeven diversiteit een prioriteit te maken in 2021. Zo werden plannen bekend gemaakt om de vertegenwoordiging van minderheden in motorsport te verbeteren.

Onder andere maakte de Formule 1 kenbaar studiebeurzen te willen gaan verschaffen aan studenten uit regio’s die minder gerepresenteerd zijn binnen de organisatie. Op deze manier hopen ze diverse jongeren een carrièrepad richting de F1 op te helpen.

Lees ook: Nieuwe brandstof moet Red Bull in 2021 extra vermogen opleveren

Hamilton is blij met de goede eerste stap van Domenicali. “Stefano heeft de tijd genomen om met ons allemaal te zitten en open te zijn over hoe we kunnen samenwerken om de sport te verbeteren”, aldus de activist. “Het was niet zo dat alles daar ter plaatse moest gebeuren, maar ze maken enkele aanpassingen, die naar mijn mening positief zijn. Vorig jaar waren er veel slogans. Uiteraard ‘We Race As One’, maar dit jaar is actie nodig. Dat was iets dat tegen ons werd gezegd”, legt Hamilton uit.

Lees ook: Alpine worstelt nog met auto, maar Alonso gaat genieten

Terwijl de Brit op jacht gaat naar zijn achtste wereldtitel zal hij zich ook naast de baan blijven inzetten voor diversiteit en inclusiviteit. “We moeten dat gesprek blijven voeren, ervoor blijven zorgen dat er dit jaar actie wordt ondernomen terwijl we blijven aandringen op inclusiviteit binnen deze sport.”