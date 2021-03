Alpine worstelt nog met auto, maar Alonso gaat genieten

Fernando Alonso keert na enkele jaren afwezigheid weer terug in de koningsklasse van de autosport. Op zijn auto, de Alpine, heeft hij nog genoeg op te merken, maar hij gaat vooral genieten.

De 39-jarige Alonso weet dat hij niet teveel waarde hoeft te hechten aan de rondetijden van andere teams tijdens de wintertest. “Je concentreert je op je eigen programma, er zijn oneindig veel dingen om te testen en je hecht geen belang aan de tijden van iedereen, want je weet niet wat zij op dat moment aan het doen zijn”, zegt hij tegen de Spaanse krant AS.

Bij Alpine is er in ieder geval nog genoeg werk aan de winkel, aldus de vedette. “We moeten de voordelen van de onderdelen die we in de fabriek hebben getest nog zien te laten werken op de baan”, legt hij uit. Alpine zou de auto nog niet helemaal begrijpen, maar toch is Alonso ook positief: “Ik ben blij met wat ik heb kunnen doen tijdens de tests en ik ga nu met een goed gevoel naar huis om me voor te bereiden op het seizoen.”

Alonso kende eerder een ongelukkige aanloop naar het aankomende seizoen toen hij in Zwitserland werd aangereden tijdens het fietsen. Hij heeft er zelfs twee titanium platen voor in zijn bovenkaak zitten, al heeft hij daar naar eigen zegge geen last meer van. Nu is het zaak om samen met Alpine klaar te staan voor de start van het seizoen in Bahrein. “Maar beetje bij beetje ben ik blij en ga ik genieten van de eerste races.”