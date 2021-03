Video: Snelste stratencircuit ooit? Dit is het circuit voor de GP van Saoedi-Arabië in Jeddah

De Formule 1 heeft voor het eerst beelden vrijgegeven van het Formule 1-circuit van Jeddah, waar op 5 december de eerste Grote Prijs van Saoedi-Arabië moet plaatsvinden. De omloop telt 27 bochten en de gemiddelde snelheid op het circuit zou rond de 250 kilometer per uur komen te liggen.

Met een korte video heeft de Formule 1 het stratencircuit van Jeddah voorgesteld. De omloop in Saoedi-Arabië, die 6,175 kilometer lang is en 27 bochten telt, moet het snelste stratencircuit in de geschiedenis van de F1 worden. Dankzij de lange rechte stukken, enkele snelle bochtencombinaties en de mogelijkheid voor drie DRS-zones zou de gemiddelde snelheid in een Formule 1-bolide volgens berekeningen rond de 250 kilometer per uur komen te liggen.

Welcome to the fastest street circuit in #F1. 📈 Average speeds of 250km/h+

↪️ 27 corners

🌊 Stunning Red Sea backdrop This is Jeddah. This is the #SaudiArabianGP. pic.twitter.com/6jD37ZkEkp — Formula 1 (@F1) March 18, 2021

