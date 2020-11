Amnesty International hoopt dat Hamilton zich uitspreekt tegen een race in Saoedi-Arabië

Afgelopen donderdag werd dan eindelijk de race in Saoedi-Arabië aangekondigd na maanden van speculatie. Niet iedereen is blij met een Grand Prix in de oliestaat: mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt zich al jaren bezig de mensenrechten in het land en hoopt dat Lewis Hamilton zich uitspreekt tegen de race.

De Brit is een voorvechter van gelijke mensenrechten, voert het hele jaar al actief actie voor de Black Lives Matter-beweging, knielt voor de races en strijdt voor een betere wereld. Daarom hoopt Amnesty International dat juist hij zich uitspreekt tegen de race in Jeddah.

“Het is ontzettend belangrijk dat hij zich negatief uitlaat over de race”, vertelt Felix Jakens, hoofd campagnes van Amnesty, aan Motorsport. “Als de bekendste en beste coureur zich uitspreekt en zegt: “De mensenrechtensituatie is inderdaad niet al te best daar, dan heeft Saoedi-Arabië niet de kans om de hopeloze staat op te poetsen met een sportevenement”, stelt Jakens.

“Formule 1 praat altijd over diversiteit en dus moet de Formule 1 actie voeren voor de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië”, besluit hij.

