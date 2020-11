Saoedi-Arabië krijgt dan eindelijk zijn Grand Prix: nachtrace in Jeddah

Wat al een tijdje het hele jaar in de lucht hing, is vandaag officieel geworden: Saoedi-Arabië maakt volgend jaar zijn debuut op de racekalener van de Formule 1. In november wordt er een nachtrace in binnenstad van Jeddah verreden. Het is na Bahrein en Abu Dhabi de derde Grand Prix in het Midden-Oosten.

In november gaan de lichten uit in Jeddah, net als in Abu Dhabi zal dat een nachtrace betreffen. Dat zal een eenmalige race zijn, vanaf 2023 moet er op een nieuw te bouwen circuit in Riyad geracet worden. Deze baan zal door Formule 1’s huisarchitect Hermann Tilke ontworpen worden.

Met de toevoeging van de Saoedische Grand Prix komt het totaal aantal races voor 2021 op 23, zo is de verwachting. De officiële kalender is nog niet bevestigd maar vorige week lekte al uit dat deze bijna identiek is als die voor 2021 plus de race in Jeddah. De race in Zandvoort zou volgens de laatste geruchten in september plaats moeten vinden.

Lees ook: Amnesty International waarschuwt Formule 1 voor race in Saoedi-Arabië

Details over de fee die het olieland betaalt, zijn niet bekend maar het spreekt voor zich dat er met de nodige oliedollars gewapperd wordt. Aramco, het grootste olieconcern ter wereld, is sinds begin dit jaar één van de hoofsponsoren. Behalve de flinke som geld helpt het ook bij het verrichten van onderzoek naar duurzame brandstoffen, verbeterde efficiëntie van de motoren en opkomende mobiliteitstechnologie.

Eerder werd al gemeld dat er met de deal liefst 50 miljoen pond gemoeid zou zijn, per jaar. Saoedi Arabië haalde recent al meerdere grote sportevenementen naar het land zoals bijvoorbeeld de Dakar Rally, Formule E, voetbalwedstrijden om de Italiaanse en Spaanse Supercup en ook enkele grote bokswedstrijden.

Lees ook: Weblog: Zakken geld uit Midden-Oosten zijn juist verarming van de autosport

Omstreden keuze F1

De keuze van de F1 kan op zijn zachtst gezegd niet op iedereens goedkeuring rekenen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt zich al jaren bezig met de mensenrechten in Saoedi-Arabië en hoopt dat de Formule 1 beseft dat de mensenrechtensituatie aldaar slecht is. “De Formule 1 moet realiseren dat een Grand Prix in Saoedi-Arabië onderdeel zou zijn van het sportswashen om de hopeloze staat van dienst op het gebied van mensenrechten in het land te verbeteren”, zei een woordvoerder van Amnesty al eens.

In de aanloop naar de aankondiging vandaag zwol de kritiek ook al aan. Alle auto’s in de Formule 1 rijden dit jaar met stickers van #WeRaceAsOne in de strijd tegen sociale ongelijkheid en discriminatie. Lewis Hamilton is ook een groot voorvechter van gelijke mensenrechten voor iedereen, iets wat niet de allerhoogste prioriteit geniet in Saoedi-Arabië.