Eindhoven dicht bij een E-Prix: ‘Nog nooit zoveel steun gezien’

Eindhoven probeert zich tussen steden als Tokio, Kaapstad en Moskou te worstelen als kandidaat voor het organiseren van een Formule E E-Prix. En ze maken nog kans ook.

In een brief aan de CEO van Formule E, Jamie Reigle, wordt door maar liefst vier Nederlandse ministeries steun uitgesproken aan het project van de Dutch Formula-Eindhoven Foundation (DFEF) om in Eindhoven voor een periode van ‘drie tot vijf jaar’ een Formule E-race te organiseren.

Ministers Cora van Nieuwenhuizen, Sigrid Kaag en Tamara van Ark van respectievelijk Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking én Medische zorg en Sport hebben hun handtekening onder de brief gezet. Minister Bas van ’t Woud en staatssecretaris Mona Keizer van Economische zaken en Klimaat hebben de brief eveneens ondertekend.

Volgens The-Race is Eindhoven is al twee jaar bezig de Formule E binnen te hengelen. De elektrische raceklasse past perfect bij de Lichtstad, die vol inzet op duurzame energie en transport. Voorman van DFEF, Peter Paul Laumans, kon daarom eerder al op steun uit de gemeente en de provincie rekenen.

“Het gaat niet alleen om sport” zegt Laumans. “Als het puur een sportevenement was, zou het ministerie van Sport de enige zijn die de brief ondertekent.” Volgens Laumans staat het project ook voor ‘technologie, duurzaamheid en veilige wegen’, vandaar de steun van de drie andere ministeries, die Laumans ongekend noemt.

De Formule E kiest voornamelijk voor grote steden als New York, Rome en Hong Kong om een E-Prix te organiseren. Toch zou Eindhoven kunnen passen in de nieuwe weg die organisatie is ingeslagen om praktische innovatie en duurzaamheid te promoten, meldt The-Race. Hoe het laatste gesprek met de Formule E is verlopen, wil Laumans niet toelichten, maar de eerste obstakels lijken overwonnen.

Wat in elk geval geen kwaad kan, is dat grote Formule E-partners zoals Heineken en Shell in Nederland gevestigd zijn. Bovendien heeft grootaandeelhouder Liberty Global een hoofdkwartier in Amsterdam. Reden te meer voor het wereldkampioenschap om Nederland als serieuze optie te overwegen. Een wereldkampioenschap, bovendien, waarin Nederlanders Nyck de Vries en Robin Frijns om de titel strijden.

