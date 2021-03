Pirelli-topman Isola: ‘Verschillen qua snelheid met vorig jaar zeer klein’

Het reglement dat vorig jaar werd aangekondigd had als doel de snelste F1-auto’s ooit in hun downforce te beperken. Pirelli-top Mario Isola trekt na de wintertest van afgelopen weekend al voorzichtig de conclusie: “Het verschil met vorig jaar is zeer, zeer klein.”

De nieuwe regels schreven voor dat de oppervlakte van de vloer flink werd ingedamd en ook de diffusers moeten aan nieuwe, downforce-beperkende voorschriften voldoen. Met het pakket werd beoogd de teams zo’n 10 procent aan downforce te ontnemen, dit om de druk op bandenleverancier Pirelli ook te verlichten. De Italianen kwamen in Bahrein ook met nieuwe banden die beter bestand zouden moeten zijn tegen het downforce-geweld.

“Äls we meewegen dat de baan niet in perfecte staat was, plus de afname in neerwaartse druk en de hoge brandstofniveaus, dan denk ik dat we qua rondetijd en prestaties geen teruggang zullen zien dit jaar”, zegt Isola tegen Motorsport.com. Hij denk uit zijn berekeningen te kunnen opmaken dat teams alweer de helft aan verloren downforce hebben teruggewonnen. “Zo’n 4 tot 5 procent.”

Tuurlijk, bij de teams werken de knapste koppen, zo mogelijk slimmer dan bij de regelopstellers van de FIA. “Ik ben niet verrast dat er al zoveel is teruggewonnen voordat het seizoen is gestart, we weten dat ze daar heel erg goed in zijn. “Maar ik ben ook blij dat we vorig jaar met de FIA, de F1 en de teams parallel zijn gaan werken: op het gebied van downforce maar ook wat betreft de banden.”

Voor het rubber is een nieuwe samenstelling ontwikkeld, in de tweede wordt verwacht dat de banden weer dezelfde ladingen druk te verwerken krijgen als vorig jaar. “We hebben nu een product dat robuuster is en auto’s die mogelijk net zo snel zijn als vorig jaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe formule resistenter is. Daarom hebben we er ook voor gekozen.”