Newey vindt 2022-regels niks: ‘Moet nog iets vinden om ze spannend voor mezelf te maken’

Red Bulls technisch directeur Adrian Newey staat bekend als een ontwerpgenie en dus zou je verwachten dat hij een nieuwe uitdaging zoals de komst van nieuwe auto’s in 2022 omarmt, maar het tegendeel is vooralsnog waar. “Als liefhebber van de autosport vind ik dit geen goede regels.”

Door Adam Cooper

Dat zegt Newey in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine, waarin hij desgevraagd beaamt dat alle restricties in de 2022-regels hem tegenstaan. “Ik vind het gewoon zo jammer en een gemiste kans: als je met een compleet nieuw reglement op de proppen komt, zorg dan dat het goed is. Maar dat zijn deze regels gewoon niet.”

Voor wie het even vergeten is: in 2022 introduceert de Formule 1 nieuwe auto’s, waarmee het makkelijker moet zijn elkaar in te halen. Dat moet bewerkstelligd worden door simpelere aerodynamica, en minder technische vrijheid. Het invoeren van de budget cap in 2021, is indirect natuurlijk ook een technische restrictie. Het is, al met al, niet bepaald Newey’s droomscenario.

Hoewel Newey denkt dat ‘de kans er is’ dat Red Bull door de nieuwe regels beter uit de bus komt dan de rest, erkent hij dat de 2022-regels hem niet bepaald enthousiast maken. Biedt de Formule 1 hem nog wel genoeg om het interessant te houden? “Ja”, antwoordt Newey, “al moet ik toegeven dat ik nog wel ‘iets’ moet vinden om deze regels spannend voor mezelf te maken.”

Newey benadrukt daarbij dat hij niet bekend wil staan als iemand ‘die niet van verandering of vooruitgang houdt’, maar: “Ik vind dit gewoon geen goed nieuw reglement.”

