Soortgelijke problemen, maar is de Aston Martin een groene Mercedes-kopie?

Aston Martins nauwe relatie met Mercedes wordt door veel andere teams nog altijd met argusogen bekeken, waarbij Red Bulls Helmut Marko tijdens de wintertest iets opmerkelijks is opgevallen: de problemen van beide teams kwamen volgens hem wel erg overeen. Is de nieuwe Aston Martin weer een Mercedes-kopie?



Mercedes’ fonkelnieuwe W12-bolide bleef op de openingsdag van de wintertest in Bahrein uren in de garage geparkeerd staan vanwege een versnellingsbakprobleem, een euvel wat ook Aston Martins AMR21 op zaterdag lang aan de kant hield. Op zondag kwam daar vervolgens nog een probleem met de turbo bij, met Sebastian Vettel in beide gevallen kind van de rekening.

Na afloop van de wintertest vinden we Aston Martin en Mercedes – in die volgorde – dan ook onderaan de lijstjes met de afgelegde kilometers terug. Dat is ook Red Bull-topman Marko niet ontgaan, en hij kan het niet laten gelijk een verband te trekken. “De tweede Mercedes – de Aston Martin dus – had dezelfde problemen met de aandrijflijn als de eerste”, merkt Marko op tegenover Motorsport-Magazin.

Vettel verdedigt Mercedes

Dat de Aston Martin en Mercedes na de ‘roze Mercedes’-rel van vorig jaar behalve veel onderdelen ook hun DNA delen, is geen geheim. Toch vallen de problemen van Aston Martin volgens coureur Sebastian Vettel niet aan Mercedes toe te schrijven. “Het klopt dat we een Mercedes-versnellingsbak en -motor hebben, maar die zitten in onze auto en daar komen ook veel eigen onderdelen aan te pas.”

“De schuld zal uiteindelijk meer aan één kant dan de andere liggen, maar uiteindelijk maakt dat niet uit, want het moet gewoon opgelost worden. Daar moeten we samen aan werken, want onderdelen die van buitenaf komen moeten natuurlijk wel gewoon goed werken in je auto”, aldus Vettel tegenover geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

Een groene Mercedes?



Hoeveel Aston Martins AMR21 en Mercedes’ W12 onderhuids gemeen hebben, is natuurlijk een lastige vraag. FORMULE 1’s techniekexpert Rob van den Heijkant merkte echter op dat de twee teams nog duidelijk dezelfde ontwerpfilosofie aanhangen. Opmerkelijk genoeg misschien zelfs meer dan eind vorig jaar het geval was.

“Het eerste wat natuurlijk opvalt is dat Aston Martin het enige andere team is dat Mercedes volgt met die ‘zig-zag’ bij de nieuwe vloer. Dat is dus of goed afgekeken, of iets dat logischerwijs in het verlengde ligt van het concept van vorig jaar.” In 2020 reed het team dat toen nog Racing Point heette immers met een nagemaakte 2019-Mercedes rond, wat zoals gezegd voor veel ophef en zelfs een straf zorgde.

“Wat verder in het oog springt, is dat Racing Point gedurende 2020 steeds meer met eigen ideeën kwam qua bodywork. Met de auto van dit jaar lijken ze daarentegen weer veel meer de Mercedes-kant opgegaan”, constateert Van den Heijkant, die zelf tien jaar in de Formule 1 werkte en onder meer werkzaam was voor Aston Martin-voorganger Force India.

“Het is weer bijna een kopie”, zegt hij zelfs, al plaats de aerodynamicus daar een belangrijke kanttekening bij: “Dat komt misschien ook door alle Mercedes-onderdelen waar ze hem omheen hebben moeten ontwerpen en bouwen. Met je testauto speel je daarbij natuurlijk ook op safe, die is puur bedoeld om de boel op gang te krijgen. Bij de eerste race ziet die auto er misschien heel anders uit.”

