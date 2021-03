Techniek: Red Bull ‘doet een Mercedesje’ en McLarens toch niet zo mysterieuze diffuser

Heeft Mercedes de plank misgeslagen en doorbreekt Red Bulls RB16B de Duitse dominantie? Of is McLarens diffuser-truc een game changer? FORMULE 1’s techniekexpert Rob van den Heijkant neemt na de wintertest de opvallendste nieuwe bolides onder de loep én de technische talking points met je door. “Ik heb geen ei van Columbus-achtige vondst gezien.”

Rob van den Heijkant werkte tien jaar in de Formule 1 als CFD-engineer, aerodynamicus en aero-teamleider voor Jordan, Midland, Spyker, Force India, Toyota en Marussia.

Mercedes’ mislukte start

Rob van den Heijkant: “Opvallend dat Mercedes zoveel problemen had, misschien filmde Netflix ze weer! Zonder grappen: het ging gewoon niet zo lekker. Zo kennen we ze niet. Ze hadden de motor duidelijk teruggeschroefd maar waren ook aan het glijden. De W12 ‘ligt’ nog niet lekker. Maar: komt dat door de auto of de banden? Die zijn óók nieuw en het kan best dat Mercedes alles eromheen om de banden op te warmen nog op de Pirelli’s van vorig jaar heeft afgestemd.”

“Het zou voor het WK spannend zijn als hun problemen niet al bij de eerste race opgelost zijn, maar ik ga er eigenlijk vanuit dat dit wel zo is. Ze waren eind vorig jaar immers vaak nog een halve tel sneller; dat verlies je niet ineens. En zelfs al zou dat zo zijn, dan pakken ze toch gewoon de auto van vorig jaar en snijden het stuk vloer eraf dat nu is ingekort?”

(tekst loopt door onder de foto)

“Dat Mercedes de mist in is gegaan met die vloer – de grootste reglementswijziging voor 2021 jaar – geloof ik niet. Ze hebben zoveel tijd gehad zich op 2021 voor te bereiden. Ze zijn het enige team met een ‘zig-zag’ bij de vloer, maar zullen genoeg andere concepten hebben geprobeerd en hebben liggen. Bovendien heb ik Mercedes de afgelopen jaren nooit horen klagen over windtunnelresultaten die niet kloppen. Na drie dagen klungelen moeten ze nu wel weten waar het mis gaat en ze hebben genoeg geld en middelen om het snel op te lossen. Vandaar: ik verwacht ze gewoon op pole straks.”

Lees ook: Hamilton geeft toe: ‘Het lijkt erop dat we niet snel genoeg zijn’

Red Bulls evolutie

“Zo, we hebben eindelijk de echte RB16B gezien! De naam geeft al aan: het is een doorontwikkeling van de RB16. Dat het een evolutie is, doet ze wellicht goed. Met een compleet nieuwe auto komen, heeft ze de afgelopen seizoenen in het begin immers vaak problemen opgeleverd. Ook omdat de correlatie met de windtunnel niet altijd goed was. Hopelijk is dat opgelost. Het zag er in geval goed uit. De auto was snel en stabiel. Hun test was eigenlijk zoals we van Mercedes gewend zijn. Of lijkt dat ook zo omdat Mercedes niks nuttigs heeft gedaan?”

“Het meest opvallend aan de RB16B zelf is dat de achterwielophanging flink is aangepast en Red Bull de kant van Mercedes in 2020 is opgegaan. Mercedes had toen de bovenste arm van de achterwielophanging aan de crashstructuur bevestigd, Red Bull nu ook. Misschien is dat wel wat Mercedes in 2020 hielp een stap te maken en nu Red Bull, want dit helpt enorm in langzame bochten. Het is wellicht ook wat Red Bull stabiliteit geeft aan de achterkant. Goed kopiëren kan nooit kwaad.”

(tekst loopt door onder de foto)

“Bij Red Bull zie je dat ze nog altijd vasthouden aan de high rake-filosofie – achter een fors hogere rijhoogte dan voor, al jaren een stokpaardje van ontwerper Adrian Newey. Behalve bij Red Bull en zusterteam Alpha Tauri zie je die high rake in mindere mate bij McLaren, maar verder niet echt. Het lijkt ze geen pijn te doen met de nieuwe vloer, maar blijft iets waar je je hele auto op moet afstemmen.”

Lees ook: Verstappen verlaat Bahrein zonder grote vraagtekens: ‘Tot nu toe is alles positief’

McLarens mysterieuze diffuser

“Hier is veel om te doen geweest, maar er is niks speciaals aan. Kort en simpel uitgelegd: het middendeel van de diffuser mag bijna tot op de grond komen, maar de buitenste delen moeten hoger zijn. McLaren heeft in het midden, in het verlengde van de plank, de strakes van de diffuser dunner en langer gemaakt. Strakes zijn die ‘schotten’ die je ziet lopen en helpen om de lucht die tussen de grond en bodemplaats door geperst wordt in goede banen te leiden vanaf het punt dat de diffuser omhoog loopt. De lucht zet daar uit en versnelt: dat is waarom de diffuser zoveel downforce genereert. En hoe beter je de lucht geleidt, hoe meer downforce.”

(tekst loopt door onder de foto)

“Wat McLaren doet, helpt om die lucht in het midden te kanaliseren en dat levert zeker wat op, maar daar tegenover staat dat ze aan de buitenkanten misschien wat minder controle over de luchtstroom hebben. En daar haal je óók veel downforce uit. Zo heeft elk voordeel ook z’n nadeel. Het concept van McLaren is typisch iets dat voor hun misschien goed werkt, maar bij een andere auto wellicht niet. Het is ook bij uitstek iets dat andere teams ook echt wel geprobeerd hebben, maar dus niet hebben gedaan. Dus om het dan een truc te noemen… Ik heb sowieso bij geen van de tien auto’s een ei van Columbus-achtige vondst gezien. Iedereen doet net wat anders, maar er is weinig écht radicaals. Die diffuser brengt McLaren ook geen halve tel per ronde. Toch lijken ze wel goed te gaan. Mooi, want ik denk ook dat de strijd om plek drie, vier tussen McLaren, Aston Martin, Ferrari en Alpine heel spannend wordt.”

Lees ook: Ricciardo geniet van probleemloze eerste dag met McLaren: ‘Meer kun je niet vragen’

Alpine’s dikke motorkap

“Gedurfd, zal ik het zo noemen? Alpine heeft meer koelingselementen bovenin geplaatst en ik snap niet echt waarom. Het zwaartepunt van je auto ligt zo hoger en dat wil je juist altijd zo laag mogelijk. Oké, je kan de sidepods smaller maken omdat er minder koelingselementen in zitten, maar ik vind die van Alpine nou ook weer niet extreem smal… Een nadeel van smalle sidepods is ook dat de lucht die erdoor naar achter wordt geleid bij de achtervleugel uitkomt, maar de luchtstroom bovenlangs via de motorkap is juist wat verstoord door die dikke bobbel nu.”

“Alpine’s Marcin Budkowski zei dat de winst de nadelen goedmaakt. We zullen zien. Misschien valt het qua gewicht bovenin ook wel mee, als je net de lichtere koelingselementen daar weg kan stoppen. Het is natuurlijk ook de enige auto met Renault-motor, misschien hadden ze gewoon meer koeling nodig. Als er meer pk’s tegenover staan, waarom niet?”

Lees ook: 24 testuren in Bahrein: Het gevaar is dat je te veel wil doen