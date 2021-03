24 testuren in Bahrein: Het gevaar is dat je teveel wilt doen

Nooit eerder hebben Formule 1-teams zoveel data in zo’n kort tijdsbestek moeten verzamelen als dit jaar bij de driedaagse test in Bahrein. Wat zijn de consequenties, hoe worden keuzes gemaakt? Alpha Tauri’s teammanager Graham Watson geeft antwoord. “Als je je op alle onderdelen focust, mis je misschien het belangrijkste punt.”

Testdagen zijn voor Formule 1-teams van groot belang. Ze bieden de engineers inzicht, duiding en geven een eerste indicatie over de ware potentie van de nieuwe uitdager. Daarnaast kan er even bij de buren worden gegluurd, wordt zichtbaar of de concurrentie in de wintermaanden nog technologische primeurs heeft ontwikkeld. Toch is het belang van testwerk volgens Graham Watson dit jaar ‘iets minder groot’. “Want de auto’s zijn in grote lijnen hetzelfde als vorig jaar.”

Alpha Tauri’s teammanager kan niet het achterste van zijn tong laten zien, maar wil best verklappen dat Honda’s nieuwe motor – die ook in de Red Bull RB16B hangt – in Bahrein een van de voornaamste aandachtspunten is. “De upgrade die Honda had beloofd ziet er veelbelovend uit, zoals we al aan de cijfers hebben kunnen zien”, concludeert de Nieuw-Zeelander. “Daarvan kunnen we hier in Bahrein de bevestiging krijgen.”

Honda’s nieuwe krachtbron is dus een speerpunt in de 24 testuren waarover Alpha Tauri net als de collega’s beschikt. Aerodynamica, vooral de aangepaste vloer, uiteraard ook. Maar een uitgebreid programma, zoals in voorgaande jaren, is met gelimiteerde tijd onmogelijk.

“Wat we vorig jaar in zes dagen zouden doen, moeten we nu in drie proppen. Dat maakt het gecompliceerder”, stelt Watson. “Je moet nog meer prioriteiten stellen en de vraag stellen: wat is nu echt belangrijk voor ons? We hebben slimme engineers die antwoorden willen en data verzamelen.”

“Het gevaar van drie testdagen is dat je te veel wilt doen en daardoor te weinig leert over de dingen waarvan je echt informatie wilt verzamelen. Als je je op alle onderdelen focust, mis je misschien het belangrijkste punt. Wij hebben ons plan voor de test gemaakt, zullen ons met name richten op enkele sleutelonderdelen en verder alle dingen die je normaal ook test.”

Essentieel tijdens de testdagen is de input van de coureurs. De bestuurders kunnen als enigen aangeven hoe de auto zich gedraagt, waar aanpassingen nodig zijn. Dat is voor een debutant, de Japanner Yuki Tsunoda, wellicht wat veel gevraagd. “Er valt voor Yuki veel te leren, feedback van hem is waarschijnlijk lastiger te gebruiken als referentie”, denkt Watson.

“Gelukkig hebben we Pierre (Gasly, red), die ervarener is. Want als team leunen we natuurlijk veel op de feedback van de coureurs. Een ervaren coureur kan je sneller vertellen of een auto makkelijk of moeilijk te rijden is.”

Weet een coureur meteen of een auto competitief is?

“Ik herinner me Jenson Button nog. In 2004 testten we met Honda in Barcelona. Jenson ging naar buiten, reed een ronde en zei: ‘Yep, we hebben een auto waarmee we kunnen scoren’. Hij wist het meteen. Daar hopen we dit jaar natuurlijk ook op. Testdagen”, zo vervolgt Watson, “zijn altijd spannend. Je stapt in het onbekende, hè. De vorige auto is altijd je referentie. We hebben dit jaar door de reglementswijzigingen wat downforce verloren. Dat probeer je terug te winnen.”

“Vooraf denk je altijd dat je goed werk hebt verricht, maar of dat ook zo is weet je alleen als je het opneemt tegen de andere auto’s. Bij de testdagen gaan we niet alles zien wat men in huis heeft, maar we zullen wel een voorzichtige indicatie krijgen. Engineers kunnen aardig goed inschatten of een auto snel is, weten welke tijd die ongeveer kan rijden met een bepaalde hoeveelheid brandstof aan boord. Het zijn slimme jongens, hè.”