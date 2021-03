Hamilton strijdbaar na slechte start Mercedes: ‘We leven ervoor oplossingen te vinden’

Lewis Hamilton verscheen na een lastige eerste testdag voor Mercedes niet tevreden voor de camera van Formula1.com, maar nam alle tijd om om in te gaan op de ‘uitdagingen’ die Mercedes nu wachten. Uitdagingen waar hij en Mercedes helemaal klaar voor zijn, volgens Hamilton.

Het zou ook gek zijn als dat niet zo geval was. Na zeven constructeurstitels op rij voor Mercedes en zes rijderstitels in zeven jaar voor Hamilton, hebben het team en de coureur zich wel bewezen. Toch teert Hamilton niet op het verleden, net zoals Mercedes er jaarlijks voor waakt op haar lauweren te rusten. “We leven ervoor oplossingen te vinden voor de problemen waar we voor staan”, verklaart Hamilton.

Problemen waren er op de eerste wintertestdag (van slechts drie stuks) in elk geval genoeg: een versnellingsbakdefect hield teamgenoot Valtteri Bottas in de ochtend urenlang aan de kant. In de middag had Hamilton het ook ‘lastig’. Zijn Mercedes W12 glibberde en gleed over het asfalt; de Brit kwam zo niet verder dan een tiende tijd en 42 rondjes. “Dit was niet de beste dag”, erkent hij dan ook.

“De debrief na afloop was echter goed”, geeft Hamilton aan dat Mercedes de koppen goed bij elkaar heeft gestoken. “We gaan hier keihard aan werken.” Na zo’n eerste dag laat namelijk niemand het hoofd hangen. “We blijven het positief bekijken. Niemand is down.” Opvallend nog: Hamilton verloor ook testtijd om hij zijn zit niet goed kon vinden in de W12. En dat was deels zijn eigen schuld.

“Ik heb vrij grote veranderingen gemaakt aan mijn zitpositie. Op de fabriek voelde het goed, maar in de auto vreselijk”, legt hij dat uit met een lach. De hoop was dat het hem wat extra zou opleveren. “Want je zoekt altijd naar het kleinst mogelijke voordeel. Maar ik heb het team al snel gevraagd alles terug te veranderen.”

