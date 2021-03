Dag 1 van de wintertest in Bahrain zit er op. Mercedes kende veel problemen, Red Bull, Honda en Max Verstappen beleefden juist een uitstekende dag. Tijdens dit testweekend zoomen we dagelijks met verslaggever André Venema ter plaatse en bespreken we de hoofdpunten van een dag testen.

