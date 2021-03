Nog even en de F1-teams sturen in Bahrein hun nieuwe auto’s de baan op voor de wintertests. In onze podcast Paddockpraat kijken we vooruit op drie dagen rondjes rijden, dat doen we met André Venema, Daan de Geus en Sjaak Willems. Giedo van der Garde belt in en vertelt meer over het hoe en wat van wintertesten, wat speelt er zich af achter de schermen van een Formule 1-team?