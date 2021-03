Ricciardo geniet van probleemloze eerste dag met McLaren: ‘Meer kun je niet vragen’

De toch al goedlachse Daniel Ricciardo had na zijn eerste testdag voor McLaren extra reden om een smile op zijn gezicht te toveren: met 45 probleemloze rondjes en de snelste tijd in de ochtendsessie kende hij een voortvarend begin.

“Het liep allemaal smooth in de ochtend, alles werkte naar wens. Meer kun je eigenlijk niet vragen”, blikt hij terug op de openingsdag van de wintertest in Bahrein. “Je wil dat de auto betrouwbaar is en het team thuis op de fabriek in Woking heeft wat dat betreft een awesome job gedaan.”

Ricciardo concentreerde zich er, na twee jaar in dienst van Renault, vooral op gewend te raken aan de bolide van zijn nieuwe werkgever. De Australische coureur is overigens niet het enige nieuwe puzzelstukje bij McLaren: het is dit jaar ook naar Mercedes-motoren overgestapt. Dat vergde nogal wat aanpassingen aan de auto, maar van kinderziekten was op dag één in Bahrein dus geen sprake.

“Het plan voor de komende dag is eigenlijk hetzelfde”, zegt Ricciardo, die de MCL35M vrijdagmiddag afstond aan teamgenoot Lando Norris. Norris reed 46 rondjes en sloot de dag als tweede af. Ricciardo eindigde uiteindelijk als zevende op de tijdenlijst. De Aussie trapt zaterdagochtend af voor McLaren en dan is Norris ’s middags weer aan de beurt.

