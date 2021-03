Mayländer over de nieuwe safetycar: ‘Een beetje James Bond in de F1 is altijd goed’

Bernd Mayländer had kriebels in de buik toen hij afgelopen woensdag ‘voor het eerst in zijn leven’ achter het stuur van een Aston Martin kroop. De opgepimpte Vantage doet komend jaar naast de vertrouwde Mercedes-AMG dienst als safetycar, waarvan hij de bestuurder is. “Dit is een verrijking voor de Formule 1.”

Bernd Mayländer, meer dan twee decennia de man die het tempo van de safetycar bepaalt, wordt niet snel nerveus. Zijn potente dienstauto van Duitse makelij en alle circuits hebben geen geheimen voor hem, Aston Martins Vantage daarentegen wel. Vandaar dat hij woensdag voorafgaand aan de testdagen in Bahrein enigszins opgewonden was voor de kennismaking met de jongste aanvulling van Formule 1’s safetycar-gamma.

“Ik ben nooit eerder zo nerveus voor een nieuw seizoen geweest als dit jaar”, verklapt de Duitser tijdens een een-op-een in de paddock van het Bahrain International Circuit. “Gewoon omdat dit iets heel nieuws is: voor het eerst hebben we een tweede merk als safetycar. Een verrijking voor een internationale sport als de Formule 1, vind ik. Ik rijd al zo lang in een Mercedes-AMG en nu is er dus een ander geweldig, historisch en cool merk bijgekomen. Dat is altijd goed voor de Formule 1.” Mayländer was vooral benieuwd naar het rijgedrag van de Britse sportbolide. “Want het belangrijkste is dat een auto doet wat de coureur wil. Maar ik stapte in en voelde me meteen thuis.”

Vergelijkend warenonderzoek

Normaal gesproken test Mayländer voorafgaand aan het seizoen alle auto’s die tijdens Grands Prix worden ingezet. Ditmaal ging het anders, zegt hij. “We hebben het verdeeld: Alan Van der Merwe (bij GP’s vaste bestuurder van de medical car, red.) heeft in Engeland de Aston Martin getest, ik de AMG in Duitsland.” Nu Mayländer beide auto’s aan een flinke rijkeuring heeft onderworpen, is het tijd voor een vergelijkend warenonderzoek.

“Natuurlijk zijn er verschillen”, erkent Mayländer. “Dat begint al bij het instappen, haha. Maar daar wen je snel aan. Hoewel beide auto’s een AMG-motor hebben, is die van de Mercedes ietsje sterker. Maar of je nou 245 of 250 km/uur rijdt, maakt weinig uit. Het belangrijkste voor mij is dat de auto’s zich perfect gedragen op de baan. Het zijn allebei betrouwbare auto’s en heerlijk om te besturen, het verschil zit hem vooral in details. Dat moet je ervaren. Mijn eerste indruk van de Aston Martin is heel goed: een plezier om in te rijden. Als ik de Mercedes weer instap, voelt dat voor mij natuurlijk heel bekend. Die auto is al meer dan twintig jaar mijn tweede woonkamer. Ik vind beide auto’s een mooie afwisseling, met prachtige kleuren. Het groen van de Aston Martin is historisch, het rood van de Mercedes een echte eyecatcher.”

James Bond

Beide auto’s zijn uitgerust met dezelfde, noodzakelijke apparatuur. De inrichting verschilt, maar Mayländer is inmiddels ook vertrouwd met de Aston Martin. “Hoe sneller een auto is, hoe meer tijd je nodig hebt om die helemaal te ontdekken. Met straatbanden eronder duurt dat vijftien tot twintig rondjes, dan kun je de auto al wel op de limiet rijden”, meent de Duitser. “Ik voelde me in ieder geval snel op mijn gemak. Als ik rechtsaf wil, gaat de Vantage ook rechtsaf.”

In Bahrein waande Mayländer zich vorige week James Bond, geheim agent van de Britse spionagedienst. “Als je naar historie kijkt zou dat ook wel moeten, hè”, lacht hij. “Een beetje Bond in de Formule 1 is altijd goed, toch? De eerste keer dat ik van het merk Aston Martin hoorde was als kind, toen ik de film Goldfinger zag. Aston Martin heeft dat imago uit James Bond-films sindsdien altijd bewaard. En nu zijn ze na 61 jaar terug in de Formule 1. Dit is weer een stap vooruit, zo houd je ook plezier in je werk. De afgelopen twee decennia zijn zo snel voorbij gegaan, er is zoveel gebeurd… Dan tel je de jaren niet”, stelt Mayländer (49). “Ik denk ook helemaal niet aan mijn pensioen, wil graag nog wat jaartjes de safetycar blijven besturen.”