Dit is de nieuwe Aston Martin-safetycar: 535 pk voor dik meer dan € 200.000,

Formule 1’s vaste safetycar-bestuurder Bernd Mayländer krijgt met ingang van dit jaar een tweede dienstwagen: behalve zijn oude, vertrouwde Mercedes-AMG GT R, zal hij om het weekend een nieuwe Aston Martin Vantage besturen.

Zie onderaan het bericht meer foto’s van de nieuwe safetycars!

Dat Aston Martin en Mercedes de Formule 1 met ingang van 2021 samen van safetycars zouden voorzien, was al langer bekend. Nu heeft Aston Martin echter aangekondigd welke auto deze belangrijke taak krijgt, en dat is dus een ‘speciaal aangeklede’ en geprepareerde Vantage, meldt de Formule 1.

De toch al niet kinderachtige Vantage is in safetycar-spec zo een V8-monster met 535 pk en een nul tot honderd-tijd van 3.5 seconden. In Nederland is de prijs van een Vantage overigens ‘op aanvraag’, maar volgens Autoweek ligt deze ruim boven de 200.000 euro. De Aston Martin debuteert in Bahrein.

(tekst loopt door onder de foto)

De Vantage is, net als de Formule 1-bolides van Aston Martin, uitgevoerd in British Racing Green met ‘limoengroene’ details. Hetzelfde geldt voor de nieuwe medical car die aan de vloot is toegevoegd, een Aston Martin DBX die goed is voor 550 pk en volgens AutoRAI in Nederland de € 250.000,- toucheert.

Net als voor de safetycar, geldt ook voor de medical car dat bestuurder Alan van der Merwe om het weekend in een Aston Martin zit en het andere weekend in een Mercedes. In het geval van de medical car is dat een Mercedes-AMG C 63 S Estate.

De beide Mercedessen mogen er overigens ook zijn: de safetycar heeft een vermogen van 585 pk – en een topsnelheid van 318 kilometer per uur – de medical car komt er met 510 pk ook niet verkeerd vanaf. De beide Mercedessen zijn voor dit jaar in een mooi nieuw rood jasje gestoken.