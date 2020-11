Aston Martin levert in 2021 safety car voor helft van de races

Niet alleen Mercedes maar ook Aston Martin zal de Formule 1 volgend jaar van een safety car voorzien. De ene helft van de races doet een Aston Martin dienst als safety car, de andere helft een Mercedes.

Mercedes levert sinds 1996 exclusief de officiële safety car. In 2018 presenteerde de Duitse autobouwer het huidige model, een zilvergrijze Mercedes AMG GT R. Motorsport.com meldt dat het merk met de zilveren ster de safety car-taken volgend jaar zal delen met Aston Martin. De Britse autobouwer verschijnt in 2021 ook op de grid als opvolger van Racing Point.

Lees ook: Mogelijk goed nieuws voor Red Bull: ‘Ferrari en Renault stemmen in met engine freeze’

Hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, zou Aston Martin de helft van de races de safety car leveren, de andere helft is voorbehouden voor de Mercedes AMG GT R. De Duitse autobouwer zou wel elke race de medical car, een Mercedes-AMG C 63 S Estate, blijven leveren.

De safety car zal zoals gebruikelijk ook volgend jaar door de Duitser Bernd Mayländer worden bestuurd. Mayländer vervult die taak al sinds 2000. Alan van der Merwe zal aan het stuur van de medical car zitten, de Zuid-Afrikaan doet dat al sinds 2009.

Lees ook: Paddockpraat Special: Allard Kalff vertelt over zijn carrière van coureur tot F1-reporter