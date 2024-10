De Formule 1 heeft al negen races geen safety car meer gezien. De laatste keer dat men zo lang op de Mercedes-bolide moest wachten, was tussen de GP van Hongarije in 2003 en de GP van Spanje in 2004. Bernd Mayländer, die al vijfentwintig seizoenen achter het stuur van de safety car zit, mag zijn handen dichtknijpen – voor hem is het weekend geslaagd als hij in de pitstraat mag blijven.

In het jaar 2000 mocht de toen 28-jarige Bernd Mayländer voor het eerst de safety car besturen. Destijds was hij nog actief in de DTM, maar nu, vijfentwintig jaar later, is hij volledig gefocust op zijn rol in de Formule 1. “Ik had nooit verwacht dat ik hier na vijfentwintig jaar nog zou zijn, maar dat betekent alleen maar dat je plezier hebt in wat je doet,” vertelt hij in een persbericht van Mercedes. “Het begon ooit met zestien races per seizoen, maar nu het er vierentwintig zijn, is het absoluut mijn hoofdbaan.”

Het recente gebrek aan safety cars is geen probleem voor Bernd Mayländer. Hij weet dat een race pas echt geslaagd is als hij niks hoeft te doen. “Het ideale scenario is dat ik een paar rondjes rijd, alles in goede banen leid en de juiste informatie doorgeef aan de wedstrijdleiding en de marshals,” legt hij uit. “Maar de beste races zijn wanneer ik niet hoef in te grijpen, want dat betekent dat er niets gevaarlijks is gebeurd op de baan.”

Veranderende techniek

In vijfentwintig jaar tijd is niet alleen het aantal races veranderd, ook het werk als safety car-bestuurder is heel anders geworden. “Het doel is hetzelfde gebleven, maar daarbuiten is er zoveel veranderd,” aldus Bernd Mayländer. “We hebben immers zoveel meer informatie tot onze beschikking – in 2000 hadden we één radio en een handradio als reserve. Nu zijn er veel meer communicatiesystemen. Daarnaast hebben we tegenwoordig ook de virtuele safety car, dus hoeven we minder vaak de baan op.”

Heeft Bernd Mayländer nog favoriete herinneringen aan de afgelopen vijfentwintig jaar? “Fuji 2007 en Montreal 2011 zal ik nooit vergeten,” besluit hij. Het is makkelijk te begrijpen waarom. In Japan reed de Duitser de eerste negentien ronden van de race vooraan, om later nog eens zes ronden de baan op te moeten. Vier jaar later, in Canada, werd hij maar liefst zes keer ingezet en leidde hij negenentwintig van de zeventig ronden.

Bernd Mayländer tijdens zijn debuut als de bestuurder van de safety car in 2000 (Mercedes)

