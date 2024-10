Er werd geschiedenis geschreven tijdens de afgelopen GP van Singapore; het was de eerste keer dat er geen safety cars werden ingezet gedurende het evenement. De rode Mercedes bleef de hele zondagavond in de pitstraat. Het was de negende Grand Prix op rij waarbij er geen safety cars werden ingezet. Fernando Alonso denkt dat dit vooral te maken heeft met de huidige generatie Formule 1-auto’s.

“Deze auto’s zijn niet makkelijk te besturen,” legde Fernando Alonso uit. “De problemen doen zich vooral voor wanneer je alles uit de auto probeert te halen. Als je slechts op negentig procent rijdt, zoek je de grenzen minder snel op en is het risico op ongelukken kleiner.” Omdat de coureurs gedurende een race banden moeten sparen en dus niet op de limiet rijden, denkt Alonso dat er minder snel situaties ontstaan waarbij er safety cars moeten worden ingezet.

‘Er is geen verklaring voor’

Tijdens een kwalificatiesessie is dat wel anders. Alonso legde uit hoe de bolides dan wel tot het uiterste worden gedreven – met alle gevolgen van dien. “Bakoe was een heel goed voorbeeld,” vertelde hij. “In Q1 reed ik de vijftiende tijd, maar zeven minuten later zette ik op een andere set banden de vijfde tijd in Q2. Ik verbeterde mezelf met ruim één seconde, terwijl ik hetzelfde reed. Andere coureurs deden juist het tegenovergestelde; ze waren heel snel in Q1 en heel langzaam in Q2. Soms is daar gewoon geen verklaring voor.”

“Daarom nemen we in de races minder risico,” besloot Alonso. “We rijden allemaal op negentig procent en we letten op de banden en het brandstofverbruik. Daardoor ontstaan er weinig problemen en zien we zelden safety cars. De auto’s reageren gewoon beter als je op die snelheid rijdt. Het druist een beetje in tegen het instinct van de coureur, maar met deze auto’s moet je dat gewoon zien te managen.”

