Waar Aston Martin tegenwoordig een van de grootste teams is, had het in het verleden moeite het hoofd boven water te houden. Voordat de vermogende Lawrence Stroll zijn miljoenen investeerde in de ploeg, kende het team lange periodes van financiële problemen. Oud-teambaas Otmar Szafnauer onthulde onlangs hoe hij in de Force India-tijd meerdere keren zijn eigen portemonnee trok om het personeel te kunnen betalen.

LEES OOK: Hill vergelijkt Verstappen versus Norris met eigen titelstrijd: ‘Max heeft alles te verliezen’

“Twee keer heb ik de salarissen uit eigen zak betaald,” zei Otmar Szafnauer in de High Performance podcast. “Het ging om miljoenen. Die heb ik betaald met de hulp van mijn partner bij Soft Pauer (softwarebedrijf en sponsor, red.). We hadden geld in de zaak en ik had mijn eigen financiën. Ik wist dat de salarissen anders niet betaald zouden worden en ik wist hoe moeilijk dat is voor sommige mensen.”

‘Enorm risico’

“Sommige mensen moeten nu eenmaal van salaris naar salaris leven – dat begrijp ik,” legde Otmar Szafnauer uit. “Dus dat geld moest eruit, maar de Formule 1-inkomsten kwamen pas later. Ik had kunnen wachten en ons personeel later kunnen betalen, of ik keerde de salarissen uit met mijn eigen geld en wachtte dan zelf tot ik het terugkreeg. Dat was natuurlijk een enorm risico; wat als dat geld nooit gekomen was?” voegde Szafnauer eraan toe. “Of wat als iemand op de deur had geklopt en had gezegd: ‘Hé, je bent me twee miljoen dollar verschuldigd, en tenzij je me dit geld geeft, sluit ik je?'”

“Tegelijkertijd wist ik dat het team goed presteerde omdat we voor elkaar zorgden,” legde Szafnauer uit. “Er heerste echt een soort teamgeest, een kameraadschap. Aan het einde hadden we zo’n vierhonderd man personeel, terwijl we concurreerden met teams die zo’n dertienduizend mensen in dienst hadden. Daarbij hadden wij een budget van negentig miljoen pond, en de anderen een budget van ruim tweehonderdvijftig miljoen.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!