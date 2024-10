De Formule 1 maakt zich in aanloop naar de laatste zes Grands Prix van het seizoen op voor een klapstuk. Met een verschil van slechts tweeënvijftig punten tussen titelhouder Max Verstappen en uitdager Lando Norris belooft de slotfase spektakel. Oud-kampioen Damon Hill vergelijkt de huidige titelstrijd met zijn eigen gevecht om het kampioenschap. Is Verstappen de favoriet?

Damon Hill was onlangs te gast in de F1 Explains podcast, waar hij werd gevraagd of hij in deze situatie liever de jager (Norris) of de opgejaagde (Verstappen) zou willen zijn. “Ik denk dat het beter is om het voordeel te hebben en het te verdedigen”, antwoordde hij. “Je hebt niets te verliezen als je de achtervolging inzet, maar tegelijkertijd lig je achter. Het is dus altijd beter om die punten al in handen te hebben,” doelde hij op de voorsprong van de Nederlander.

De oud-kampioen benadrukte dat het verdedigen van een voorsprong specifieke vaardigheden vereist. “In de autosport heerst er altijd een bepaalde spanning,” legde Hill uit. “Daar kun je niet omheen. Het is een kunst om met die spanning om te gaan en die druk te weerstaan. Maar als ik moest kiezen, zou ik liever de leiding hebben dan achtervolger zijn.”

“Max (Verstappen, red.) heeft alles te verliezen in vergelijking met Norris,” vervolgde Hill. “In 1996 was het voor mij hetzelfde, omdat het gat tegen het einde van het seizoen steeds kleiner werd – en dat kan behoorlijk beangstigend zijn.” Hill nam na de eerste race in Australië de leiding in het kampioenschap en stond die niet meer af. Toch was het verschil met uitdager Jacques Villeneuve aan het einde van het seizoen slechts negentien punten.

“Het is veel moeilijker,” aldus Hill. “Op een gegeven moment denk je: ‘We gaan winnen, we gaan winnen.’ En daarmee overtreed je natuurlijk de gouden regel van alle sporten – niet op de zaken vooruitlopen. Je moet je gedachten bij het heden houden totdat de vlag valt of het seizoen voorbij is.”

