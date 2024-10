Max Verstappen, de dominante kracht van Red Bull, bevindt zich in een lastige fase van het seizoen. Ondanks zijn voorsprong van meer dan 50 punten op Lando Norris heeft Verstappen sinds de Grand Prix van Spanje niet meer gewonnen. Hierdoor is zijn voorsprong in het kampioenschap langzaam kleiner geworden. Helmut Marko maakt zich zorgen over Verstappens lange termijn toekomst en ziet mogelijk een scenario waarin de Nederlander vroegtijdig stopt gezien de toenemende druk en uitdagingen waarmee het team wordt geconfronteerd.

Verstappen gefrustreerd

Verstappen is zichtbaar gefrustreerd en heeft na meerdere races laten merken ontevreden te zijn over de strategie die het team heeft gehanteerd. Deze frustratie komt voort uit de strijd die hij heeft moeten voeren, zowel met de auto als met de beslissingen van het team. De prestaties van de Red Bull-bolide hebben te wensen overgelaten en zijn vermogen om het maximale uit de races te halen is daardoor in het gedrang gekomen. Marko benadrukt dat de geplande updates voor de Grand Prix van de Verenigde Staten cruciaal zijn. “We hebben grote verwachtingen van deze updates. Het is essentieel dat ze hun vruchten afwerpen, anders kan de situatie voor Max snel problematisch worden.”

De druk ligt bij Red Bull

Marko waarschuwt dat de mogelijkheid bestaat dat Verstappen op korte termijn kan besluiten om vroegtijdig te stoppen als de situatie niet verbetert. “Max is niet iemand die records van Schumacher of Hamilton wil breken. Voor hem staat winnen voorop. Als hij het niet meer leuk vindt, kun je verwachten dat hij van de ene op de andere dag stopt,” heeft de Red Bull-adviseur geconstateerd.

Verstappen heeft een contract tot 2028, maar prestatieclausules kunnen ervoor zorgen dat hij vroegtijdig stopt als Red Bull geen competitieve auto kan leveren. “De druk ligt nu bij ons om te zorgen dat we hem de juiste auto geven. Als dat niet gebeurt, is de kans groot dat hij andere opties overweegt.”

