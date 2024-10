Jacques Villeneuve is kritisch: hij vindt dat Red Bull als team meer moet doen om Max Verstappen van de problemen met de RB20 te verlossen. Dat zegt de Canadese oud-coureur in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. “Het wordt tijd dat ze het oplossen voor Max.”

Na een voor Red Bull en Verstappen tegenvallende periode biedt de tweede plek tijdens de Grand Prix van Singapore enige hoop op een goede slotfase van het seizoen. Dat vindt ook Villeneuve, die zijn pijlen richt op Red Bull en niet kritisch op Verstappen is. “Ze weten bij het team naar eigen zeggen wat het probleem is, dus dan is het zaak dat je er ook aan gaat werken. Reken maar dat ze dat doen. En dat ze dat ook zullen blíjven doen.”

Dat zal ook moeten om de voorsprong van Verstappen (52 punten) in het rijderskampioenschap niet te laten verdampen. “Maar met Max komt het wel goed”, voorspelt de Canadees, zelf wereldkampioen in 1997. Een mini-break, zoals nu het geval is in de paar weken tot de Grand Prix van de Verenigde Staten, komt volgens hem op een goed moment. “Als het even duurt voor je een oplossing vindt, zijn een paar weken ‘vrij’ altijd fijn.”

