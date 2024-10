Max Verstappen heeft al sinds de Grand Prix van Spanje geen overwinning meer gepakt, maar niet iedereen zit daarover in. De promoters van de aankomende Grand Prix van de Verenigde Staten zijn juist blij dat de Nederlander niet langer de Formule 1 domineert. Het ontslag van Ricciardo bij Visa RB is echter wel een teleurstelling voor de Amerikanen.

De Formule 1 strijkt binnenkort weer neer in Austin, en het is dit jaar McLaren die als klassementsleider naar de Amerikaanse Grand Prix afreist. Red Bull gaat momenteel door een vormdip, waardoor coureur Max Verstappen ook niet meer de ene zege na de ander aan elkaar kan rijgen. Robert ‘Bobby’ Epstein, voorzitter van het Circuit of the Americas, is maar wat blij met deze ontwikkeling.

De voorzitter onthult hoe de ticketverkoop voor de aankomende Grand Prix namelijk enorm toenam, zodra de worstelingen van Red Bull begonnen. Dit was heel goed nieuws voor Epstein en de verdere organisatie achter COTA. De voorzitter had namelijk volgens Reuters het “zwakste jaar sinds de pandemie” betreffende het aantal bezoekers verwacht, als Verstappen nog steeds de koningsklasse van de autosport had gedomineerd.

Ricciardo-effect

Hoewel de strubbelingen van Red Bull dus een positieve impact hebben op de ticketverkoop van de Amerikaanse race, is het vertrek van de in Amerika immens populaire Daniel Ricciardo wel een klap in het gezicht. “Ik hoop dat hij hier nog steeds komt. We hebben veel mensen die hem graag de hand willen schudden, een handtekening willen krijgen, op de foto willen of hem gewoon in de stad willen zien. We zullen hem bezig houden”, nodigt Epstein de Australiër alsnog uit om langs te komen.

