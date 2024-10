Ook financieel lijkt Red Bull het tegen McLaren af te moeten leggen. De Oostenrijkse renstal presenteerde de financiële jaarcijfers van 2023, en opvallend is dat Red Bull minder winst heeft geboekt dan in 2022. Het Oostenrijkse team kende in 2023 een recordjaar, waarbij Max Verstappen tijdens negentien van de tweeëntwintig races de overwinning pakte.

Red Bull, en met name coureur Max Verstappen, was in 2023 nagenoeg onverslaanbaar. Het team pakte maar liefst veertien keer op rij de zege, en had tijdens de races een winstpercentage van 95,45%. Toch vertaalde deze dominantie op de baan zich niet in een grote financiële winst voor het bedrijf.

De totale winst van het Oostenrijkse team steeg wel met 10,6% van 325,29 miljoen euro in 2022 tot 359,74 miljoen euro in 2023. Het verlies zit voor Red Bull daarom ook in de nettowinst. Deze winst daalde met 37% van 2,41 miljoen euro naar 1,52 miljoen euro. Red Bull boekte hiermee minder winst dan het team van Haas. Volgens Motorinside.com heeft het verlies vooral te maken met de grote uitgaven van Red Bull omtrent de “prestatiebeloningen op basis van de prestaties van het team op het circuit in 2023”. Ook investeerde het Oostenrijkse team meer in onderzoek en ontwikkeling.

Winst voor McLaren

Het verlies van Red Bull staat in schril contrast met de winst van naaste concurrent McLaren. Het Britse team boekte namelijk wel een winst van dertig miljoen euro in 2023. McLaren dankt dit vooral aan de verbeterde positie in het constructeurskampioenschap, hogere sponsorinkomsten en daling van de rente op leningen.

