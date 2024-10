McLaren werkt sinds 2023 aan een opmars in het wereldkampioenschap. Een aantal cruciale upgrades tijdens de GP van Oostenrijk van dat jaar verzekerde het team van de vierde plaats bij de constructeurs. Fast forward naar het huidige seizoen, en McLaren heeft de leiding overgenomen van regerend kampioen Red Bull. Deze sportieve triomf vertaalt zich inmiddels ook naar financieel succes; de papaja’s boekten in 2023 een winst van liefst dertig miljoen euro.

Na verliezen in 2022 kende McLaren vorig jaar een succesvol seizoen, waardoor de financiële balans ook een stuk positiever uitviel. Op de baan behaalden coureurs Oscar Piastri en Lando Norris maar liefst negen podiumplaatsen. Deze inhaalslag ging gepaard met een winst van bijna dertig miljoen euro ten opzichte van een verlies van negen miljoen in 2022. De omzet van McLaren Racing, dat naast de Formule 1 ook actief is in raceklassen als IndyCar en Formule E, steeg vorig jaar met eenendertig procent.

Klimmen in het kampioenschap

Volgens motorsinside.com is deze groei vooral te danken aan de verbeterde positie in het constructeurskampioenschap. Waar McLaren in 2022 op de vijfde plaats eindigde, verzekerde het team zich in 2023 van de vierde plek. Die ene positie maakt een groot verschil in de inkomsten die een team genereert. McLaren schrijft de stijging ook toe aan hogere sponsorinkomsten en een daling van de rente op leningen.

Daarnaast meldt McLaren dat het energieverbruik relatief stabiel is gebleven tussen 2022 en 2023 — er was zelfs sprake van een lichte daling. De uitstoot van broeikasgassen nam echter toe. Nu de Britse renstal afstevent op de eerste constructeurstitel sinds 1998, mogen we verwachten dat de inkomsten in 2024 nog hoger zullen uitvallen. Daarbij heeft het team tijdens de winterstop ook weer een aantal nieuwe sponsors aan zich weten te binden.

