Terwijl Lando Norris zijn superieure McLaren gebruikt om Max Verstappen uit te dagen voor de titel, weet teamgenoot Oscar Piastri zichzelf ook goed in de kijker te zetten. De jonge Australiër won al twee Grands Prix in zijn tweede seizoen in de Formule 1 en toont regelmatig dat hij over indrukwekkende vaardigheden beschikt. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is overtuigd; Piastri wordt ooit kampioen in de koningsklasse.

LEES OOK: ‘Opgeluchte’ Liam Lawson over toekomst in de Formule 1: ‘Niets is zeker’

“Hij (Oscar Piastri, red.) heeft echt iets magisch,” zei Bernie Ecclestone tegenover sport.de. “Hij wordt hoe dan ook een keer wereldkampioen.” Op de vraag wanneer dat staat te gebeuren, antwoordde de 93-jarige Engelsman: “Binnen de komende twee jaar. Als de auto blijft presteren zoals hij nu doet, dan zal dat zeker gebeuren.” De ex-topman van de Formule 1 benadrukte dat Piastri opvalt door zijn kwaliteiten. De 23-jarige Australiër debuteerde vorig jaar bij McLaren, maar laat nu al zien dat hij niet onderdoet voor teamgenoot Lando Norris.

‘Verstappen krijgt zijn vierde titel’

Voordat Oscar Piastri zelf meedoet voor de eindzege, moet eerst het huidige seizoen worden beslist. Ecclestone twijfelt er niet aan dat Max Verstappen dit jaar zijn vierde titel in de wacht sleept. McLaren mag dan de leiding hebben overgenomen in het constructeurskampioenschap, de voorsprong van de Nederlander is volgens Ecclestone te groot om nog in gevaar te komen.

“Hij (Verstappen, red.) heeft een aardige voorsprong, dus nu moet hij gewoon een beetje geluk hebben,” lichtte Ecclestone toe. “Persoonlijk denk ik dat Max gewoon kampioen moet kunnen worden.” De Nederlander heeft, in aanloop naar de laatste zes races van het seizoen, een voorsprong van tweeënvijftig punten. Lando Norris zal zich moeten troosten met de constructeurstitel voor McLaren, die volgens Ecclestone al zo goed als binnen is.

“McLaren heeft twee zeer zelfverzekerde coureurs en een zeer goede auto,” besloot de Engelse zakenman. “Norris heeft in het verleden misschien wat foutjes gemaakt, en dat weet hij zelf ook. Maar ik denk dat hij de zaken nu goed op orde heeft.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!