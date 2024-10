Liam Lawson keert vanaf de GP in Austin terug op de grid. De 22-jarige coureur neemt het stoeltje van Daniel Ricciardo over en komt derhalve naast Yuki Tsunoda terecht. Een hele opluchting voor Lawson en zijn familie, die sinds zijn debuut in 2023 hopen op een nieuwe kans in de Formule 1. Toch wil de Nieuw-Zeelander niet te vroeg juichen; hij zal zich eerst moeten bewijzen bij Visa RB, voordat hij een permanent contract krijgt aangeboden.

LEES OOK: Horner sluit niet uit dat Liam Lawson een Red Bull-contract krijgt

“Ik heb deze kans niet voor niets gekregen,” zei Liam Lawson maandag tegenover de New Zealand Herald. De jonge Nieuw-Zeelander lijkt stevig in zijn schoenen te staan, maar ontkent niet dat hij zijn toekomst in de Formule 1 eerst moet verdienen. “Alles is gebaseerd op prestaties,” vervolgde hij. Hoewel hij nu de kans krijgt om zichzelf te bewijzen bij Visa RB, is hij zich ervan bewust dat een vaste plek voor volgend jaar nog geen zekerheid is.

“Zelfs als je een contract voor een heel jaar hebt, of een meerjarig contract, kan dat verbroken worden,” lichtte de 22-jarige coureur uit Hastings toe. “Niets is in beton gegoten; ik ben niet verzekerd van een stoeltje voor volgend jaar.” De komende zes Grands Prix ziet Lawson als een kans om zich van zijn beste kant te laten zien. “Daarom hebben ze me deze kans gegeven: om me voor te bereiden, zodat ik hopelijk volgend jaar weer kan rijden. Maar ze moeten nu nog evalueren hoe ik in de auto presteer.”

‘Opluchting’

Lawson vertelde openhartig hoe hij zijn familie eindelijk kon vertellen dat hij weer op de grid zou staan. Het gezin heeft veel opgeofferd om de jonge coureur in de Formule 1 te krijgen. “Iedereen die ik heb gebeld – mijn familie, mijn vader en moeder en alle geweldige mensen die vanaf dag één in me hebben geloofd – hun eerste reactie was precies hetzelfde,” zei hij.

LEES OOK: Horner: ‘Helmut Marko wilde Ricciardo al na Barcelona uit de auto zetten’

“Het was geen opwinding of blijdschap, het was opluchting. Ik kon het in hun stem horen na hoe lang het geduurd heeft en hoeveel hard werk en opoffering hiervoor nodig is geweest, vooral voor mijn familie.” Lawson mocht in 2023 gedurende vijf races invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo en wachtte sindsdien op een kans om terug te keren in de koningsklasse.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!