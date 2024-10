Hoe groot is het upgradepakket van Red Bull voor de Grand Prix van de Verenigde Staten? Volgens oud-teambaas Günther Steiner bepaalt het antwoord op die vraag of de Oostenrijkse renstal concurrent McLaren nog kan inhalen in het constructeurskampioenschap. De Italiaan ziet het zelf echter niet al te best in voor Red Bull, en doet ook alvast een voorspelling over het verdere verloop van Max Verstappens titelstrijd.

McLaren staat momenteel 41 punten voor op Red Bull in het constructeurskampioenschap. De Oostenrijkse renstal hoopt dat de upgrades voor Austin, onder andere een verbeterde vloer en aangepaste voorvleugel, zullen helpen om het gat naar hun Britse concurrent te overbruggen. Oud-teambaas Steiner ziet het echter somber in voor Red Bull, ook al heeft het team voor de race in Austin een aantal weken de tijd om de problemen aan de RB20 op te lossen.

“Alles is van tevoren gepland”, legt Steiner uit in de Red Flags-podcast. “Ik denk niet dat er een voordeel is, want wat er voor Austin staat te gebeuren is al ontwikkeld. Natuurlijk kun je je beter voorbereiden, maar ze zijn sowieso erg goed voorbereid. Als je een week of drie hebt, denk ik niet dat het voorbereidingsniveau anders zal zijn.”

De Italiaan denkt daarom dat Red Bulls succes in Austin, en de laatste zes Grands Prix van het seizoen, van een andere factor afhangt. “Ik denk dat de grote vraag is: hoe groot is deze upgrade, deze schijnbare magische bodem die naar Austin komt, die hen gaat helpen om McLaren weer in te halen?”

‘Max zal blijven vechten’

McLaren deelde in Singapore nog een mokerslag uit aan Red Bull, doordat Lando Norris met een voorsprong van twintig seconden voor Verstappen over de finishlijn reed. Steiner ziet het daardoor niet gebeuren dat Red Bull de Britse renstal nog inhaalt. “Ik denk niet dat het mogelijk is om McLaren dit jaar in te halen. McLaren staat er goed voor, maar Max zal tot het einde vechten om het kampioenschap vast te houden”, besluit de Italiaan.

