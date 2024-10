Christian Horner onthult de uitdagingen die Red Bull voor de laatste races van het seizoen te wachten staat. De renstal neemt upgrades mee naar de Grand Prix van de Verenigde Staten om zo nog de strijd met McLaren aan te kunnen gaan, maar wordt daarbij wel belemmerd door de windtunneltijd en het budgetplafond. Horner hoopt dat Red Bull met de upgrades ‘waar krijgt voor het geld’ dat ze in de ontwikkeling ervan stoppen.

Red Bull staat momenteel 41 punten achter op McLaren in het constructeurskampioenschap, en kan een aantal goede upgrades voor de RB20 daarom wel goed gebruiken. Het team zal naar verluidt naast een verbeterde vloer ook een aangepaste voorvleugel meenemen naar de race in Austin.

Red Bull-teambaas Horner legt uit hoe zijn team het niet kan veroorloven dat de upgrades niet werken. Mede doordat Red Bull in 2023 de wereldtitel won, heeft het team namelijk niet veel windtunneluren. Daarnaast is er ook het budgetplafond, waarmee de Oostenrijkse renstal rekening moet houden.

Waar voor je geld

“Je moet heel goed nadenken over waar je je geld voor gaat gebruiken”, legt Horner uit, in de F1 Nations-podcast. “Je moet wel waar voor je geld krijgen. De dagen dat je met verschillende oplossingen kon blijven smijten, zijn voorbij. Dat kun je je niet veroorloven.”

Gelukkig voor Red Bull-fans heeft de Oostenrijkse renstal wel een plan van aanpak voor de aankomende upgrades. “We willen voortbouwen op de kennis die we sinds Monza hebben opgedaan en een auto meenemen (naar Austin, red.) die goed in balans is tussen beide assen”, vertelt Horner. “Het team heeft ongelooflijk hard gewerkt om de problemen te begrijpen en hopelijk kunnen we de problemen voor Austin oplossen.”

