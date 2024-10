Jos Verstappen is niet verbaasd dat steeds meer Red Bull-personeel het hazenpad kiest. Na Adrian Newey en Jonathan Wheatley kondigde vorige week ook topstrateeg Will Courtenay zijn vertrek aan. Verstappen senior legt uit dat hij al eerder had gewaarschuwd dat dit zou gebeuren, als gevolg van de machtsstrijd binnen Red Bull en de affaire rond Christian Horner.

Nu ook hoofdstrateeg Will Courtenay voor een nieuwe samenwerking met McLaren heeft gekozen, wordt de leegloop in de top van Red Bull steeds omvangrijker. Terwijl het team op de baan moeite heeft om concurrenten McLaren en Ferrari bij te houden, kiezen steeds meer werknemers voor een uitdaging buiten Milton Keynes. De belangrijkste afvallers zijn Adrian Newey, die onlangs de langverwachte overstap naar Aston Martin maakte, en sportdirecteur Jonathan Wheatley, die teambaas wordt bij Audi.

‘Horner probeert het te verdoezelen’

“Dit is waar ik voor gewaarschuwd heb,” reageerde Jos Verstappen afgelopen weekend tegenover Autosport tijdens de East Belgian Rally. “Het team zegt dan: ‘Oh, het maakt niet uit, we hebben iemand anders die we op die positie kunnen zetten.’ Maar nu zijn het echt veel mensen die willen vertrekken.”

De voormalig Formule 1-coureur heeft geen ongelijk. Tijdens de seizoensstart in Bahrein voorspelde Jos Verstappen al dat de situatie binnen Red Bull zou ontploffen. “Het team dreigt uit elkaar te vallen,” zei hij destijds tegen The Daily Mail. “Het kan zo niet doorgaan. Horner speelt het slachtoffer, terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt.”

Volgens Verstappen senior is zoon Max inmiddels de dupe van deze leegloop. “Max krijgt er ook elke keer vragen over,” vervolgde hij. “Dus ja, ik denk dat het gewoon niet goed is wat er op dit moment allemaal gebeurt.” Volgens teambaas Christian Horner heeft Red Bull genoeg goede mensen in huis om de vacante posities op te vullen – Jos Verstappen heeft daar minder vertrouwen in. “Horner probeert het, zoals altijd, een beetje te verdoezelen,” besloot hij.

