Max Verstappen kreeg tijdens het raceweekend in Singapore een taakstraf opgelegd voor het gebruik van het woordje ‘fucked‘ tijdens een persconferentie. De hoge heren van de FIA, die deftig taalgebruik sinds kort hoog in het vaandel hebben staan, oordeelden dat de jonge Nederlander zich voortaan netter moet uitdrukken. Vader Jos Verstappen denkt het zijne van deze uitspraak.

LEES OOK: FIA blijft onverbiddelijk: rally-coureurs protesteren na torenhoge boete voor vloeken

“Ik vind het ronduit belachelijk,” zei Jos Verstappen onlangs tegen Autosport. “Maar ik zal er maar niet te veel over zeggen. In het rallyrijden zien we dit namelijk ook gebeuren,” doelde hij op de recente boete voor achtvoudig kampioen Sébastien Ogier. De Fransman kreeg een voorwaardelijke prent van 30.000 euro omdat hij de wedstrijdleiding van een rallyproef vergeleek met ‘leeghoofden’. “Ik denk niet dat de FIA erg goed werk levert,” concludeerde Jos Verstappen.

LEES OOK: Steiner komt op voor Verstappen: ‘Max had het alleen over zijn auto’

De FIA treedt sinds kort extra streng op tegen coureurs die grof taalgebruik bezigen. Ogier kreeg een boete omdat zijn uitspraken in strijd zouden zijn met artikel 12.2.1.f van de organisatie. Het commentaar zou vallen onder ‘alle woorden, daden of geschriften die morele schade hebben toegebracht aan de FIA, haar organen, haar leden of haar uitvoerende functionarissen’. Oud-teambaas Günther Steiner verdedigde Max Verstappen door te stellen dat zijn woorden enkel gericht waren op zijn auto.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!