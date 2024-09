Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner verdedigt het taalgebruik van Max Verstappen. De Nederlander kreeg in Singapore een taakstraf voor het gebruik van een scheldwoord, maar volgens de Italiaan deed Verstappen niks fout. Steiner heeft wel zijn bedenkingen over de band tussen Red Bull en zusterteam Visa RB, en over de laatste snelle raceronde van Daniel Ricciardo.

Verstappen kreeg, naast een beker voor de tweede plek, tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore ook een taakstraf opgelegd. De Nederlander had tijdens de persconferentie van de FIA het woordje ‘fucked‘ gebruikt, wat in strijd was met de regels van de organisatie. Het taalgebruik van Verstappen werd eerder al door veel van zijn collega’s verdedigd, en ook oud-teambaas Günther Steiner neemt het nu voor de Nederlander op.

“Max had het over zijn auto en niet over een persoon”, verduidelijkt Steiner in de Red Flags-Podcast. Verstappen gebruikte het zogenoemde F-woord inderdaad om naar de RB20 te verwijzen. “Had hij andere woorden kunnen gebruiken? Zeker. Is het goed wat hij deed? Misschien niet, maar het was ook niet fout.”

Probleem van de F1

Hoewel Steiner het wel opneemt voor Verstappen betreffende zijn taalgebruik, is de Italiaan minder mals voor Verstappens team. De voormalig Haas-teambaas vond het vreemd dat Daniel Ricciardo in de slotfase van de race de snelste raceronde pakte, en dat vooral Red Bull daar profijt van had.

“Het probleem is dat in een sport als de F1 een enkele eigenaar twee teams mag hebben. Als Visa RB niet dezelfde eigenaar had, dan was deze verdenking er niet”, aldus de Italiaan. Steiner denkt zelf echter niet dat Red Bull achter de teamorder voor Ricciardo zat.

