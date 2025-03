Bernd Mayländer bestuurt al een kwart eeuw de safety car in de Formule 1 en maakt dus ook al tien jaar deel uit van het raceleven van Max Verstappen. De Nederlander is een van de vele grootheden die Mayländer al vaak in zijn spiegels zag als hij weer eens het veld aanvoerde om coureurs op veilige wijze over een circuit te loodsen.

Als FIA-werknemer zal hij, zoals het hoort, te allen tijde neutraal zijn in zijn oordeel over welke coureur dan ook. Maar respect? Waardering? Dat heeft Mayländer hoe dan ook voor de regerend en inmiddels viervoudig wereldkampioen.

“Ik heb met iedereen wel eens contact, maar met betrekking tot de safety car is Max een van de coureurs die van tijd tot vraagt waarom iets ging zoals het ging, of het een volgende keer anders kan, et cetera. Hij is open, ik kan er met hem goed over praten. Daar hou ik van. Dat geldt wel voor meer coureurs. Vergeet ook niet dat ik veel coureurs ook vaak al ken vanuit Formule 2 en 3”, aldus Mayländer.

Zelf Formule 1 halen, zat er als racecoureur voor Mayländer nooit in. Het was volgens hem ook ‘nooit echt realistisch’. Hooguit een droom dus? “Natuurlijk vond ik het mooi, maar ik had altijd al veel met de toerwagenklassen.” Geen wonder dus dat hij in de DTM belandde, zou je zeggen. “Ik weet nog hoe ik in 1994 een aanbod kreeg van Mercedes om DTM te gaan rijden als professioneel autocoureur. Geweldig.”

Mayländer kwam in die tijd daarin onder anderen Christijan Albers tegen. De Duitser boekte enkele mooie successen, niet in de laatste plaats de overwinning tijdens de 24 uur van de Nürburgring in 2000, om vervolgens in datzelfde jaar alsnog zijn Formule 1-debuut te maken. Maar dan dus als bestuurder van de safety car, op verzoek van wijlen Charlie Whiting, de oud-wedstrijdleider van de Formule 1.

