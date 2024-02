Aston Martin heeft hun safety car behoorlijk onder handen genomen. Na flink wat geklaag van onder andere Max Verstappen – die de auto als eens vergeleek met een schildpad – moet de nieuwe safety car van Aston Martin een stuk snellere rondetijden kunnen noteren.

De groene bolide werd al gespot tijdens de testdagen in Bahrein. De auto is nog altijd gebaseerd op de Aston Martin Vantage, van oudsher de V8-sportwagen van de Britse fabrikant. Met de herziene neus en wat upgrades onder de motorkap lijkt het hier om de nieuwste Vantage te gaan, die half februari werd gepresenteerd. Dankzij nieuwe turbo’s, betere koeling en een nieuwe nokkenas, pompt deze safety car voortaan 656 pk naar de achterwielen. Dat is 150 meer dan zijn voorganger.

Zij die zich een echte Bernd Mayländer wanen moeten nog even geduld hebben, het verkoopmodel van de nieuwe Vantage komt naar verwachting pas in 2025 naar Nederland. Het prijskaartje is nog niet bekend, maar reken maar op ruim twee ton.

Kritiek op de Aston Martin safety car

In het verleden klonk er meermaals kritiek op de safety car van Aston Martin, die in 2021 werd geïntroduceerd. In vergelijking met zijn rode collega van AMG was de Vantage vaak niet snel genoeg voor de Formule 1-coureurs. Ook kampioen Max Verstappen, die vanzelfsprekend vaak als eerste aansloot achter de safety car, was ontevreden. “Het leek wel een schildpad”, zei hij na de GP van Australië in 2022.

Toch heeft deze auto moederbedrijf Aston Martin geen windeieren gelegd. Het Amerikaanse platform CarBuzz meldde maandag dat de autofabrikant voor het eerst de meerderheid van haar auto’s in een groene lak verkoopt. In het verleden was dat altijd (geheel in James Bond-stijl) een grijstint.

