Sergio Perez geeft toe: ‘Na Vettel-geruchten zijn we al door andere teams gebeld’

Het is normaal gesproken relatief rustig rondom Racing Point maar dat is plots anders. Sinds het goede presteren, het protest van Renault tegen de RP20 en de plotse geruchtenstroom deze week rond een mogelijk komst van Sebastian Vettel naar het team, bevinden Sergio Perez en Lance Stroll zich plots in de spotlights.

Deze week namen de geruchten rondom Vettel een vlucht, Duitse media maken al melding van een akkoord wat het einde zou betekenen van het dienstverband van Perez bij het team. De Mexicaan heeft nog een contract tot het einde van 2022 maar daar zou een exitclausule in staan die voor het einde van deze maand gelicht moet worden.

Lees ook: Gerucht: Vettel in gesprek met Racing Point/Aston Martin: ‘Deal is zelfs al rond’

Perez heeft de geruchten uiteraard ook meegekregen: “Maar ik blijf bij het team zover ik weet, ik heb een contract. De tijd zal het leren, ik heb er nu verder geen commentaar op. Ik geloof in de toekomst van het team.” Stroll had min of meer hetzelfde antwoord, zou hij aan de kant gaan voor Vettel? “Ik ben vastbesloten om hier te blijven.”

(tekst gaat verder onder de foto)

Wat de betreft de toekomst van Perez werd er ook al meteen gespeculeerd, zelf gaf hij ook toe dat er ook al contact is geweest. “In de F1 weet je het nooit, het is hoe het is. Toen de geruchten uitkwamen, zijn we deze week ook meteen gecontacteerd door andere teams uit de paddock. Dat is op zich opvallend want zoals ik al zei: ik heb een contract.”

Lees ook: Ralf Schumacher: ‘Niet Pérez, maar juist Stroll moet Racing Point verlaten’

Wel heeft hij een duidelijke mening over Vettel: “Het is een grote naam, dat valt niet te ontkennen. Iedereen weet ook dat hij veel geluk heeft gehad met het materiaal. Maar het is goed voor een team als zo’n iemand erbij komt.” Verder probeert hij maar het positieve ervan in te zien. “Geruchten horen er bij, het is het spel. Het is goed voor het team als het met grote namen in verband gebracht wordt, dat is een goed teken. Ik zit nu 10 jaar in de Formule 1 dus ik ben er wel aan gewend.”

Tot slot kreeg Perez nog de vraag of hij bereid zou zijn om het bij Red Bull tegen Max Verstappen op te nemen: “Dit is de Formule 1, alleen maar de beste coureurs dus je moet bereid zijn om het tegen iedereen op te nemen, Dus waarom niet?”