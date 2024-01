Alpine-teambaas Bruno Famin is ervan overtuigd dat de chaos halverwege het seizoen 2023 Alpine uiteindelijk goed heeft gedaan. De vele ontslagen voorafgaand aan de zomerstop hebben volgens hem juist meer potentieel in het team naar boven gebracht.

Alpine ging de zomerstop in met een heel andere situatie dan waarmee het team het seizoen begon. Vier kopstukken uit de organisatie waren vlak voor de zomerstop ontslagen of opgestapt. Het ging om CEO Laurent Rossi, teambaas Otmar Szafnauer, technisch directeur Pat Fry en sportief directeur Alan Permane. De rol van teambaas wordt momenteel waargenomen door Bruno Famin, al heeft hij na een halfjaar nog altijd de noemer ‘interim’ voor zijn functie staan.

Ondanks de storm van kritiek die het team in de daaropvolgende weken kreeg, denkt Famin dat het voor de interne dynamiek van Alpine een erg goede situatie was. “Met die veranderingen hebben we veel potentieel bij mensen losgemaakt”, vertelt hij aan Speedcafe. “Mensen voelen zich nu veel vrijer om dingen voor te stellen, om dingen te verbeteren. Al helemaal langs de baan. Daar zag ik meteen het verschil in die mindset.”

“Al dat potentieel was tot aan juli nogal beperkt, denk ik”, vervolgt Famin. “We durven nu dingen te doen die we eerder niet durfden. We leveren meer materiaal, we maken meer gebruik van wat de auto ons kan bieden, we halen er meer performance uit. Ik ben erg blij met deze nieuwe houding. We hebben veel talent in onze organisatie. We moeten hen vooral helpen om nieuwe ideeën voor de ontwikkeling van de auto aan te dragen. Uiteindelijk krijgen we zo een betere auto en betere resultaten.”

De resultaten in de tweede helft van het seizoen krabbelden een beetje op. Voor de zomerstop behaalde Alpine 57 punten in twaalf races. In de tweede seizoenshelft waren dat er 63 in tien races. Uiteindelijk sloot de Franse renstal het seizoen af op de zesde plek bij de constructeurs. Ruim voor de achterhoede, maar wel met een flinke achterstand op McLaren en Aston Martin.

