Otmar Szafnauer verlaat na de Grand Prix van België ‘in gezamenlijk overleg’ Alpine. De Amerikaan gaf sinds februari 2022 leiding aan de renstal uit Frankrijk. In zijn kielzog verlaten ook Alan Permane en Pat Fry het team.

Het rommelt al lange tijd bij Alpine. Vorige week werd aangekondigd dat algemeen directeur Laurent Rossi de stal verlaat en wordt vervangen vice-president Philippe Krief. Nu volgt dus Szafnauer die sinds februarie vorig jaar in dienst was bij Alpine en daarvoor jaren bij Force India en Racing Point werkte.

Volgens interim-teambaas Bruno Famin ligt een verschil van inzicht aan de basis van het vertrek. “We hebben net een ambitieus plan gepresenteerd voor de komende jaren en daarin is meegenomen dat we sneller stappen willen maken. We zaten met Otmar niet op dezelfde golflengte over de manier waarop we dat willen doen en daarom hebben we gezamenlijk besloten uit elkaar te gaan.”

Grote schoonmaak

Niet alleen Szafnauer verlaat Alpine, ook sportoef directeur Alan Permane en technisch directeur Pat Fry vetrekken. Permane was 34 jaar in dienst bij het team uit Enstone en maakte er onder andere de successen van Fernando Alonso mee. Fry werkte sinds 2020 bij Alpine en gaat aan de slag bij Williams.

