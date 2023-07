Alpine heeft Laurent Rossi aan de kant gezet als CEO. Vicepresident Philippe Krief gaat het van hem overnemen, zo meldt het team in een persbericht. Daarmee vertrekt Rossi na slechts twee jaar alweer bij het team.

Volgens Alpine gaat Rossi zich nu richten op ‘speciale projecten die verband houden met de transformatie van de Renault Group’. Zijn vervanger Krief kwam eerder dit jaar bij Alpine als vicepresident voor product performance. Daarvoor was hij onder andere technisch directeur van Alfa Romeo en hoofd engineering bij Ferrari. “Philippe brengt een combinatie van technische ervaring en leiderschapskwaliteiten met zich mee die cruciaal is in de toekomst van onze projecten”, stelt Luca de Meo, baas van moederbedrijf Renault. “Ik heb er volledig vertrouwen in dat hij Alpine naar nieuwe successen zal leiden.”

Rossi had ambitieuze plannen voor Alpine

Rossi trad in 2021 aan als CEO van Alpine, waarbij hij onder andere de leiding kreeg over het Formule 1-team. Onder zijn leiding werd het ‘honderd races plan’ vormgegeven, waarbij Alpine binnen honderd races in staat zou moeten zijn om uit te dagen voor de titel. Inmiddels zijn we over de helft van dat aantal races en staat Alpine nog altijd steevast in de middenmoot. Zo nu en dan worstelt het team zelfs om punten te scoren. Dat was reden genoeg voor Rossi om zich regelmatig kritisch uit te laten. “Onze positie in het kampioenschap is het geld dat we uitgeven niet waard. We zijn ver, heel ver verwijderd van ons doel voor dit jaar”, liet Rossi eerder dit jaar nog optekenen. Onder het bewind van Rossi vond ook de soap rondom Oscar Piastri plaats, waarbij Alpine in één klap zowel aanstormend talent Piastri als ervaren kampioen Fernando Alonso verloor aan de concurrentie.

Eerder dit jaar werd binnen Alpine de communicatieketen al aangepast. Bruno Famin kreeg de functie van vicepresident binnen Alpine. Daardoor bracht teambaas Otmar Szafnauer verslag uit aan Famin en niet aan Rossi. Op die manier raakte Rossi al een stap extra verwijderd van het Formule 1-team. Deze constructie blijft waarschijnlijk intact nu Krief het overneemt.

