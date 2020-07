Verstappen ziet geen probleem in ‘roze Mercedes’: ‘Als het mag, waarom niet?’

De RP20, de ‘Mercedes-kopie’ van Racing Point, zorgt al sinds de wintertests voor beroering. Vorige week nog diende Renault klacht in tegen de RP20. Max Verstappen heeft geen bezwaar tegen het kopieerwerk van Racing Point. “Tja, als je het zelf niet goed voor elkaar kan krijgen, waarom dan niet kopiëren?”

De Racing Point-auto van 2020 zorgt sinds zijn eerste meters tijdens de wintertests voor opschudding. De RP20 is grotendeels een kopie van de W10, de Mercedes van vorig jaar. Dankzij die ontwikkelingstactiek heeft het team uit Silverstone grote stappen gezet, Lance Stroll en Sergio Perez waren tijdens de eerste twee races van het seizoen erg competitief.

Volgens sommigen heeft Racing Point met de RP20 afsluiting gevonden bij de topteams, Red Bull-teambaas Christian Horner op zijn hoede is voor de ‘roze Mercedes’. “Ik denk dat iedereen bezorgd moet zijn over de Racing Point. Perez was in de race op bepaalde momenten sneller dan Mercedes”, vertelde Horner na de GP van Steiermark.

Max Verstappen lijkt zich minder zorgen te maken over Racing Point. Hij ziet de roze renstal niet meteen als een bedreiging. “Persoonlijk denk ik van niet. Ik denk dat ze over één ronde wel snel zijn, maar over het algemeen moeten wij er wel voor staan. Er komen vast nog wel een paar circuits aan waar ze sterk zullen zijn”, stelt Verstappen, “maar we moeten er over het algemeen gewoon voor staan”, zegt hij er meteen bij.

De Nederlander ziet geen problemen in het kopieerwerk van Racing Point. “Tja, als je het zelf niet goed voor elkaar kan krijgen, waarom dan niet kopiëren? Als het mag, dan waarom niet?”, vraagt Verstappen zich af. “Het is nog even afwachten of alles wordt goedgekeurd, maar op zich is het natuurlijk wel slim van ze, dat ze het zo hebben gedaan.”

