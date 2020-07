Verstappen: ‘Mercedes is zo dominant, ze zullen overal snel zijn’

Max Verstappen verwacht dat het in Hongarije opnieuw lastig zal worden om Mercedes te verslaan. Volgens de Nederlander is Mercedes dusdanig dominant dat ze overal snel zullen zijn, maar hij hoopt dat het weer nog parten kan spelen in de Grand Prix van Hongarije.

“Ze staan duidelijk voor ons”, vertelt Verstappen over Mercedes tijdens de persconferentie in Hongarije. “Er is altijd wat ruimte voor verbeteringen. Maar we moeten realistisch blijven. Als je zo dominant bent als Mercedes dan ben je overal snel. Het zal lastig worden om ze hier te verslaan, wie weet gaat het weer nog parten spelen en voor chaos zorgen”, vervolgt de Nederlander. Voorlopig lijkt er een grote kans op wat regenbuien tijdens het hele weekend.

In Oostenrijk was Mercedes duidelijk de snelste en won Valtteri Bottas de eerste race en Lewis Hamilton de tweede. Verstappen moest bij de Grand Prix van Steiermark genoegen nemen met de derde plek. Op de vraag of hij verrast is door het gat naar Mercedes, antwoordt hij: “Ik weet het niet. Ik had dichterbij willen zitten, iedereen werkt er hard voor. We moeten hard werken om het gat te dichten”, aldus de Nederlander.