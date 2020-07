Brundle: ‘Denk dat Verstappen bang is voor weer een jaar in een bijrol’

“Chagrijnig”, zo stond Max Verstappen er na afloop van de Grand Prix van Steiermark volgens Sky Sports-commentator en ex-Formule 1-coureur Martin Brundle bij. “Hij denkt waarschijnlijk dat hij ook dit jaar tot een bijrol veroordeeld is.”

Dat stelt Brundle, die afgelopen zondag de podiuminterviews deed en de als derde gefinishte Verstappen zo van dichtbij meemaakte, in zijn column op de website van Sky Sports.

“Max was ronduit chagrijnig”, schrijft Brundle. “Mercedes was gewoon weer te sterk geweest, ondanks dat Max zelf een geweldige race had gereden, en hij denkt waarschijnlijk dat hij ook dit jaar weer tot een bijrol veroordeeld is”, zo legt Brundle dat uit.

‘Kwalificatieronde Hamilton wereldklasse’

Volgens de Brit is dat ook niet gek na ‘een dominant optreden’ van Lewis Hamilton, met Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas die als tweede eindigde. “Lewis had duidelijk een missie”, stelt Brundle, die Hamiltons kwalificatieronde op de kletsnatte Red Bull Ring als ‘wereldklasse’ omschrijft.

Hamiltons sterke race sprong misschien wat minder in het oog; hij reed op sommige momenten haast onzichtbaar aan kop, en won met dertien tellen voorsprong. “Hamilton hield de race en zijn tempo simpelweg onder controle”, denkt Brundle.

‘Heel bekend’

Hamiltons optreden zal voor Bottas ‘vermoedelijk ook heel bekend hebben aangevoeld’, doelt hij op hoe Bottas de seizoensopener won, maar Hamilton daarna orde op zaken stelde. Van hun 64 races als teamgenoten sinds begin 2017 heeft Hamilton er 31 gewonnen, Bottas 8. Hamilton pakte in die tijd ook drie van zijn in totaal zes wereldtitels.