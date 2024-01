Otmar Szafnauer is in gesprek geweest met Michael Andretti voor een mogelijke functie als teambaas van het Amerikaanse team. Andretti hoopt in 2025 op de baan te staan als elfde F1-team. Stukje bij beetje is Andretti zijn organisatie op aan het bouwen.

Afgelopen zomer kreeg Andretti de goedkeuring van de FIA om als elfde team tot de Formule 1 toe te treden. Dat was echter slechts de eerste helft van het verhaal. De tweede helft ligt bij de Formule 1 zelf. De sport – en dan specifiek het Formula One Management (FOM) – moet Andretti ook nog goedkeuren. In principe hebben de huidige F1-teams daar geen zeggenschap over, maar F1-CEO Stefano Domenicali heeft meerdere keren aangegeven de wens van de teams in deze kwestie te respecteren. Aangezien de teams niet staan te springen om een extra uitdager, staat Andretti nog een lange onderhandeling te wachten.

Desondanks is de Amerikaanse organisatie al druk bezig met het opzetten van het Formule 1-team. De organisatie bestaat inmiddels al uit 120 mensen en er staat zelfs al een conceptauto in de windtunnel. Een teambaas ontbrak nog, maar Otmar Szafnauer heeft nu bekendgemaakt dat hij met Andretti in gesprek is geweest over deze rol.

“Ik heb wat gesprekken gevoerd met Michael Andretti”, vertelt Szafnauer aan Motor Sport Magazine. “Hij belde me al voordat ik überhaupt bij Alpine terecht kwam, en ik vertelde hem toen dat ik hem met alle liefde zou willen helpen. Maar ze moeten wel eerst die goedkeuring van de FOM krijgen. Hoe zou ik hem kunnen helpen zonder de goedkeuring? Zodra ze geaccepteerd zijn, dan wil ik wel kijken hoe ik verder betrokken kan zijn en hen op weg kan helpen.”

Terugkeer met Andretti

Szafnauer werd afgelopen zomer ontslagen als teambaas van Alpine na anderhalf jaar in functie te zijn geweest. Daarvoor was hij dertien jaar teambaas van de verschillende versies van het team dat nu Aston Martin heet. Na zijn ontslag hekelde Szafnauer het management van Alpines moederbedrijf Renault: “Het management lijkt te denken dat een kind in één maand tijd geboren kan worden door negen vrouwen zwanger te maken. Sommige dingen duren gewoon wat langer voordat ze klaar zijn.”

Met die ervaring op zak wil Szafnauer dan ook niet koste wat het kost terug naar de Formule 1. “Ik zou graag weer werken in F1, maar dan wel op een plek waar ik mijn kennis en ervaring op een goede manier kan inzetten”, vervolgt hij tegen Motor Sport Magazine. “Ik heb nog wel vijf tot zeven jaar in me. Misschien heb ik nu een te hoge dunk van mezelf, maar ik denk dat ik nog steeds wel de vaardigheden heb om een goed team samen te stellen. Ik wil het graag, maar ik wacht nu even het geschikte moment af totdat mijn gardening leave erop zit. Hopelijk kan ik binnenkort weer aan de slag. Ik ben best ongeduldig.”

