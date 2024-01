Andretti wacht nog altijd op goedkeuring van de Formule 1 om daadwerkelijk toe te treden tot de sport. Maar dat betekent niet dat het Amerikaanse team in de tussentijd stil zit. In afwachting van de goedkeuring is Andretti alvast begonnen met het ontwikkelen van de F1-auto.

Het vraagstuk rondom Andretti en de Formule 1 speelt nu al behoorlijk lang. Al in 2021 kondigde het team aan graag toe te willen treden tot de Formule 1. Nu, bijna twee en een half jaar later, is de Amerikaanse renstal maar weinig opgeschoten. De FIA heeft de toetreding van Andretti weliswaar goedgekeurd, maar de Amerikanen hebben ook nog de goedkeuring van de Formule 1 zelf nodig. De organisatie lijkt echter weinig haast te maken om tot een overeenkomst met Andretti te komen.

De familie Andretti blijft echter niet stil zitten. Het team hoopt namelijk in 2025 of 2026 op de baan te kunnen staan. “Tijd is altijd van belang in de Formule 1”, vertelt CEO Michael Andretti aan The Athletic. “We werken zo snel als we kunnen om een competitieve auto te ontwikkelen en een zo goed mogelijk team te vormen zodat we er klaar voor zijn wanneer we daadwerkelijk een plekje op de grid krijgen.”

Die motivatie vertaalt zich ook naar een aantal concrete punten. Zo heeft Andretti al een kantoor geopend in Silverstone om werk te doen voor het F1-team. Met behulp van de windtunnel van Toyota heeft Andretti nu zelfs al een auto ontwikkeld op basis van de modellen van 2023. Hoewel deze auto bij lange na niet goed genoeg is om deel te kunnen nemen (naar schatting is de auto maar 60 procent van het formaat van de daadwerkelijke F1-auto’s) legt het de basis voor de rest van de ontwikkeling. In 2024 wil Andretti namelijk een volwaardig F1-chassis maken. Dit chassis moet goed genoeg zijn om de tests van de FIA te doorstaan en om de rest van de auto omheen te ontwikkelen.

“Het duurt wel even om zo’n auto te maken”, vertelt Andretti. “Ik ben erg blij dat we al zoveel vooruitgang hebben geboekt met deze lange termijn punten, zoals aerodynamica en simulaties. We onderschatten het werk echt niet.”

General Motors

Op andere vlakken heeft Andretti ook al stappen gezet. Zo bestaat de organisatie die zich bezighoudt met de Formule 1-tak van het bedrijf inmiddels uit 120 mensen, waarvan het merendeel overkomt van bestaande F1-teams. Bovenaan die lijst staat Nick Chester, die als technisch directeur van het team dient. Chester heeft twintig jaar ervaring bij het team dat tegenwoordig Alpine heet. Daarnaast werkte hij ook bij het Formule E-team van Mercedes in de jaren dat Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne kampioen werden met dat team.

En uiteraard heeft Andretti ook de steun van Cadillac en moederbedrijf General Motors (GM). “We hadden nog niet eens de helft van dit alles kunnen doen zonder de steun van GM”, vertelt Chester. “Het is niet het soort deal waarbij je van alles maar heen en weer stuurt. We werken echt samen als één team. Alles is volledig geïntegreerd. Deze engineers brengen heel wat cruciale technische expertise met zich mee.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024