Alain Prost en Otmar Szafnauer hebben allebei flink uitgehaald naar het management bij Alpine. Volgens hen is het gebrek aan succes van het team te wijten aan de bedrijfstop. De beide mannen beschuldigen de organisatie ook van kortzichtig gedrag en verkeerde omgang met het personeel.

Al jaren is het mantra bij Alpine het ‘100-races plan’. Het idee is dat het team binnen honderd races weer terug moet zijn aan de top en onderdeel kan zijn van de titelstrijd. Die teller begon te lopen in 2021 toen Laurent Rossi aantrad als CEO van Alpine. Erg succesvol is dat plan nog niet. De Franse renstal werd vijfde in 2021, nipt vierde in 2022, en staat momenteel zesde halverwege het seizoen.

Prost heeft één jaar van die periode meegemaakt als adviseur van het team, een rol die hij al sinds 2017 vervulde. Aan het eind van 2021 vertrok Prost bij het team, waarbij hij flinke kritiek uitte op de manier waarop het team gerund werd. Na de recente leegloop bij Alpine uit Prost nogmaals de nodige kritische woorden over zijn voormalige werkgever.

“Laurent Rossi is het beste voorbeeld van het Dunning-Kruger-effect”, zegt Prost tegen L’Equipe. Het Dunning-Kruger-effect stelt dat mensen met weinig kennis van zaken zichzelf vaak overschatten. “Hij was een incompetente manager die dacht zijn incompetentie te kunnen verbergen met arrogantie en onmenselijkheid jegens zijn personeel. Hij was achttien maanden lang de baas van Alpine en dacht dat hij vanaf het begin alles begreep, maar niets is minder waar. Zijn management stopte het momentum dat het team sinds 2016 had opgebouwd, waarin ze podiumplekken en overwinningen wisten te veroveren. Ik hou van dit team en het doet me verdriet om te zien hoe het er nu voor staat. Het verdient beter en beschikt over alles om te kunnen slagen.”

Exodus bij Alpine

Wat de toekomst ook brengt voor Alpine, het zal gebeuren zonder Rossi. De CEO is een van de mensen die de afgelopen tijd het veld moest ruimen bij de Franse renstal. Naast Rossi vertrokken ook teambaas Otmar Szafnauer, technisch directeur Pat Fry en sportief directeur Alan Permane. Net als Prost heeft ook Szafnauer – die in België voor het de laatste keer aan het roer stond – weinig goeds te zeggen over het management van Alpine. Naar zijn idee kreeg hij te weinig tijd om de doelstellingen waar te maken en is het plan van Rossi niet realistisch.

“De simpele waarheid is: dit soort dingen hebben tijd nodig”, zegt Szafnauer tegen Sky Sports. “Ik heb een aantal goede mensen binnengehaald vanuit andere teams, maar zij zitten nog vast aan hun huidige contracten. Ze komen pas in 2024 of 2025 naar Alpine. Je kan geen vooruitgang afdwingen als de juiste mensen er nog niet zijn. Het duurt even voordat ze er zijn en het duurt nog langer voordat ze hun draai hebben gevonden. Ik zeg zelf altijd: je kan niet negen vrouwen zwanger maken en dan hopen dat ze in één maand bevallen. Sommige dingen duren nou eenmaal wat langer.”

De Grand Prix van Nederland komt eraan en wij zijn er helemaal klaar voor! Pre-order alvast jouw exemplaar van de speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine. Bestel hem nu en dan wordt hij op 3 augustus verstuurd, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, met onder andere:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!