Wolff: ‘Racing Point het bewijs dat teams met klein budget competitief kunnen zijn’

Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij voor Racing Point, dat dit seizoen goed presteert en vooraan meedoet. Volgens hem is dat team dan ook het bewijs dat teams met een klein budget competitief kunnen zijn.

Terwijl het oppermachtige Mercedes de rest van het veld op bijna of zelfs ruim een seconde zette in de kwalificatie, eiste Racing Point de tweede startrij op, het beste resultaat voor het team tot nu toe dit seizoen. Volgens Wolff is Racing Point het bewijs dat teams met een klein budget competitief kunnen zijn.

“Ik ben blij voor Racing Point omdat de we afgelopen jaren altijd hoorden dat kleinere teams met een klein budget niet vooraan zouden kunnen meestrijden”, zegt Wolff tegen RaceFans. “En hier zijn we dan, iemand met een visie en een idee van waar de prioriteiten moeten liggen is erin geslaagd van het middenveld naar de topteams te springen.”

“De Racing Point is een kanshebber voor het podium, al dan niet een kanshebber voor een raceoverwinning in de toekomst”, vervolgt Wolff. “Het bewijst dat je met het juiste leiderschap, het juiste besluitvormingsproces en de juiste financiering je de ontwikkelingscurve kan versnellen. Er zijn dus lessen te leren en ik ben blij om ze daar te zien staan”, aldus de Mercedes-teambaas.