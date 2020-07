Pérez: ‘Voelde me duizelig tijdens de kwalificatie’

Sergio Pérez zegt dat hij zich duizelig voelde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije, waar Racing point de tweede startrij opeiste. De Mexicaan weet niet precies waardoor het kwam, maar geeft wel aan dat hij wat last heeft van zijn nek.

Pérez’ teamgenoot Lance Stroll was de Mexicaan te snel af voor de derde plek, maar dankzij de vierde plek kleurt de tweede startrij morgen roze. Het ging echter niet van een leien dakje in Q3: zijn eerste ronde werd afgenomen voor het overschrijden van de track limits in bocht 4. Daarnaast had Pérez last van duizeligheid, laat hij weten.

“Het was een goed resultaat voor het team, maar van mijn kant gebeurde er van alles”, vertelt Pérez na afloop van de kwalificatie. “Ik voelde me fysiek niet honderd procent tijdens de kwalificatie. Om een of andere reden begon ik me duizelig te voelen tijdens de sessie”, aldus de Mexicaan, die niet precies weet wat het was. “Ik weet het niet. Ik heb wat pijn in mijn nek van gisteren.”

“Het gebeurde ineens”, voegt Pérez toe over de duizeligheid. “Mijn nek doet een beetje pijn maar ik begon me op sommige delen van het circuit wat duizelig te voelen. Toch is de vierde plek een goed resultaat voor morgen”, aldus Pérez.

Morgen zullen beide Racing Point-coureurs de race op de mediums starten. Dat zal het team helpen met het behalen van een flink aantal punten, denkt Pérez. “We hebben een goede pace. We starten op de mediums en dat zal ons een voordeel kunnen opleveren. We geloven dat de zachte banden snel zullen slijten in de eerste stint. Hopelijk kunnen we het morgen voor elkaar krijgen en veel punten scoren voor het team”, aldus Pérez.