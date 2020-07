Stroll: ‘De auto is zo sterk, we moeten gewoon een rondje aan elkaar rijgen’

Lance Stroll start morgen vanaf P3 in het spoor van het Mercedes-duo Hamilton-Bottas. De jonge Canadees doet dat, net als zijn teamgenoot Perez, op de medium band. “Ik heb zin in morgen, hopelijk scoren we een mooie hoop punten.”

“De auto is on fire vandaag!”, reageert Lance Stroll na zijn laatste run in Q3. De Canadees scoort in Hongarije met een derde startplek zijn beste kwalificatieresultaat ooit. In 2017 kwalificeerde de Canadees vierde tijdens de Grote Prijs van Italië, waarna hij door gridstraffen van beide Red Bulls vanaf P2 aan de race mocht beginnen. Stroll is begrijpelijk heel tevreden. “Ik ben heel, heel blij”, reageert hij meteen na de kwalificatie.

Lees ook: Mercedes-duo verwacht vooral strijd bij de start: ‘Run naar bocht één wordt belangrijk’

“De auto was heel sterk gedurende het hele weekend. In de kwalificatie moesten we gewoon een rondje aan elkaar rijgen”, gaat Stroll verder. “Mijn rondje in Q3 voelde echt heel goed. Er zit een hele brede glimlach onder dit mondkapje.”

Tijdens Q2 gokt Racing Point op de medium band. Het lijkt even spannend te worden, maar uiteindelijk stoten de ‘roze Mercedessen’ op de gele band door naar Q3. “Q2 was een gok, maar het zet ons wel in een goede positie voor morgen”, blikt Stroll vooruit.

Lees ook: Renault: ‘Oordeel over Racing Point gaat implicaties hebben voor toekomst van deze sport’