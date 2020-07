Renault: ‘Oordeel over Racing Point gaat implicaties hebben voor toekomst van deze sport’

Marcin Budkowski, directeur van Renault, heeft meer uitleg gegeven bij de klacht tegen de Racing Point RP20. Volgens de Pool wil Renault door de klacht vooral te weten komen in welke richting de Formule 1 wil evolueren. “Het gaat om de vraag: welk model willen we eigenlijk in de Formule 1 hebben?”

Renault was een van de teams die meteen tijdens de wintertests in Barcelona tegenstander was van de ‘roze Mercedes’ van Racing Point. Na de Grote Prijs van Steiermark een week geleden diende de Franse renstal een klacht in tegen het team uit Silverstone. Het team wil weten of Racing Points ontwikkelingsstrategie legaal is. Het Franse team zegt dit vooral te hebben gedaan met het oog op de toekomst.

“Voor ons is het belangrijk om te weten wat wel en niet mag. We hebben geprotesteerd naar aanleiding van de vorige race, maar het gaat meer om de rest van het seizoen, volgend seizoen en de toekomst van de Formule 1”, vertelt directeur Budkowski. “Het gaat om de vraag: welk model willen we eigenlijk in de Formule 1 hebben? Willen we een model waarin tien onafhankelijke teams met elkaar vechten?”

De Formule 1 hoopt door reglementswijzigingen de komende jaren een gewaardiger speelveld creëren. “En wij willen daarvoor weten welke mate van uitwisseling er tussen teams is toegestaan”, verduidelijkt Budkowski. “Is het toegestaan om allerlei onderdelen of de geometrie van een ander team te krijgen en om die dingen vervolgens toe te passen op je eigen auto? Volgens ons is dat niet model dat de Formule 1 zou moeten nastreven”, aldus de Pool.

Budkowski beseft dat de uitspraak over de klacht van zijn team enkel betrekking heeft tot de legaliteit van de RP20 tijdens de tweede race van het seizoen. “Ik weet dat de stewards alleen een uitspraak doen over dit geval en dat ze niet over nieuwe reglementen en dergelijke beslissen. Maar wij denken dat hun oordeel wel implicaties gaat hebben voor de toekomst van deze sport”, besluit Budkowski.

